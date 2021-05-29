勞動部研擬續推自營作業者生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼　勞工局盼協助勞工度過難關

▲台南市勞工局局長王鑫基說，勞動部研擬續推去年因疫情影響之「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」及對收入減少勞工提供「勞工紓困貸款利息補貼」等2項勞工紓困措施，盼協助勞工度過難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

本土疫情持續嚴峻，為降低疫情對低薪、弱勢勞工生計之衝擊，勞工局局長王鑫基說，勞動部研擬續推去年因疫情影響之「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」及對收入減少勞工提供「勞工紓困貸款利息補貼」等2項勞工紓困措施，盼協助勞工度過難關。

行政院長蘇貞昌針對紓困4.0於5月28日指示，去年已符合紓困資格並申請填寫資料者無需再申請直接入帳。勞工局局長王鑫基表示，此紓困方式不但符合及時紓困並降低臨櫃人流的接觸，兼顧防疫，相當接地氣。對於眾多勞工朋友關心的這2項紓困措施，他表示這2項措施去年勞動部因應疫情已啟動，近期因國內疫情升溫，勞動部研擬延續針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供3萬元生活補貼方案及以及10萬元勞工紓困貸款計畫，今年盼爭取更多預算額度，同時希望降低申請門檻，讓更多人受惠，可安心度過這波「疫」流的難關。

勞工局局長王鑫基進一步說明，「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」係政府針對自營作業者及無一定雇主之勞工，及收入少又工作年資長的弱勢勞工，立即規劃協助措施，去年提供生活補貼3萬元，設定兩道門檻：一是收入低於基本工資2.4萬元才可以申請，二是2018年所得未達課稅標準者才能申請。另「勞工紓困貸款利息補貼」計畫之貸款對象，為受疫情影響之勞工，有參加勞工保險，或是未參加勞工保險但有工作事實，可以提出工作收入相關資料者，符合申貸對象之勞工可向銀行提出申請紓困貸款。去年勞工紓困貸款的貸款利率最高按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，當時年息為1.845％。撥款日起第1年利息，由勞動部提供勞工10萬元紓困貸款利息及補貼，勞工紓困貸款，政府只補貼利息，去年勞動部開辦10萬元的「勞工低利貸款」，原定開放100萬名額，最後總共110萬4695人申貸，核可91萬7925人。

至於有些勞工對於已領取過「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的3萬元的勞工，可否可再申請「勞工紓困貸款」的疑義，王鑫基局長表示，去年實施，勞動部說可以，因「勞工紓困貸款」，是為協助受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的勞工，由銀行提供「貸款資金」；而「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的性質是「生活補貼」，二者性質不同。去年已領取「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，如果是受特殊傳染性肺炎影響的勞工，有貸款需求，還是可以向銀行提出申請。

最後王鑫基局長說明，今年因應疫情「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」方案及「勞工紓困貸款利息補貼」計畫，相關作業程序及申請方式，目前勞動部刻正規劃中。

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