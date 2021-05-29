為防疫奉獻　台南鳳凰扶輪社捐贈安南醫院2千醫療用防護面罩

▲國際扶輪3470地區-台南鳳凰扶輪社，捐贈安南醫院2千個醫療用防護面罩，由院長林聖哲代表受，並頒發台南鳳凰扶輪社感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際扶輪3470地區-台南鳳凰扶輪社考量國內新冠肺炎疫情日益嚴峻，為讓醫護人員無後顧之憂及呼應2021年度鳳凰扶輪社「扶輪打開機會」新口號，特別捐贈安南醫院2千個醫療用防護面罩，盼能在疫情嚴峻之際，給予第一線防疫工作醫護同仁，多一道安全的防護並能安心無慮做好防疫工作。





鳳凰扶輪社現任社長黃足致詞時表示，自防疫警戒升至3級以來，一來醫院第一線醫護人員暴露在易染疫之危險環境中，二來防疫工作量負擔突然增加許多，在者還要戰戰競競小心防範自身在防疫工作時有被感染之可能。因此，台南鳳凰扶輪社全體社友一致決議要「打開機會」，為防疫工作貢獻一份心力，遂促成此次捐贈防護面罩活動。

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院方由院長林聖哲特頒發台南鳳凰扶輪社感謝狀，以茲誠摯感謝台南鳳凰扶輪社關懷院方全體醫護同仁防疫安全心意。林聖哲院長表示，衷心感謝台南鳳凰扶輪社黃足社長、陳清鏗總監、蕭慧貞主委、前總監張美貞女士與全體社友對於安南醫院的呵護跟及時援助，讓身處在第一線最辛勞的醫護人員有更多防護資源運用，保護自己更愛護別人，一起防疫來努力以盡早恢復正常社交生活。

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