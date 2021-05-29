地方可自購疫苗！徐榛蔚感謝中央聽到民意　宣布花蓮紓困方案

▲縣長徐榛蔚感謝中央開放地方自購疫苗，針對疫情造成百業衝擊，宣布花蓮因應紓困方案。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府27日防疫記者會除了宣布新增9例確診個案，由於中央疫情指揮中心當日已公布地方政府與企業申請疫苗進口程序，縣長徐榛蔚在會中感謝中央聽見地方心聲，同時也針對疫情造成百業衝擊，宣布花蓮因應紓困方案。

針對地方政府購買疫苗，徐榛蔚表示，將立即聯合其他縣市，依據中央規定爭取聯繫國際疫苗公司訂貨，屆時亦請中央衛服部加速核准，以維護鄉親生命健康安全為優先。

▲針對疫情衝擊，花蓮推出15項紓困方案。

徐榛蔚同時在會中宣布花蓮縣紓困方案，包括東大門夜市停業期間免收租金、花蓮縣公有市場5到7月減租兩成、公有出租場館租金減收2成、縣府優惠獎勵防疫旅館補助、屬2020年領得建築執照及雜項執照自動展延兩年、公有房地租金減（緩）繳、稅捐緩繳減免、勞工失業生活及其子女就學補助、充電再出發訓練計畫、急難紓困實施方案、花蓮縣青年安心床業及中小企業貸款還款展延、清創利息補助延長至5年、原民青創紓貸支付回饋、部落景觀優化產業行銷等，並配合中央紓困補助方案，無縫銜接紓困4.0加速從優。

最後徐榛蔚再次呼籲每個人做好勤洗手、戴口罩、少出門，就可以減少傳染及感染的風險，防疫沒有局外人，每個人都在其中，請大家做好防疫工作，給予確診者溫暖的鼓勵，並為第一線的醫護人員加油打氣。

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