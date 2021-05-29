祭3箭紓困台南觀光產業　觀旅局防疫不忘照顧獨居長者

▲台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，該局祭出3箭紓困台南觀光產業，並不忘照顧獨居長者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一向是觀光旅遊重鎮，為防疫紓困，觀光旅遊局也祭出「旅宿業因應防疫整備補助」、「台南好給力-紓困貸款利息補貼」2大紓困計畫，以及降低獨居長者於居家隔離等候篩檢期間發生意外，推出「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」，除協助業者紓困，也不忘關心獨居長者。

新冠肺炎疫情蔓延，自疫情爆發以來，為避免群聚，各觀光產業均首當其衝深受影響，尤其在5月19日全台升級3級警戒後，包含旅行業、旅宿業，以及各觀光休閒產業均大受打擊，台南市黃偉哲市長更在5月26日宣布成立紓困專案辦公室，要求相關局處進駐，並須有專人提供相關諮詢服務，一起協助產業及勞工度過難關。

觀光旅遊局提出紓困方案「旅宿業因應防疫整備補助計畫」；觀光旅遊局郭貞慧局長表示，本計畫主要係針對台南市營運中的旅宿業，補助一次性定額防疫整備經費，協助業者鞏固台南市防疫措施，業者只要有防疫物資採購、加強行動措施（如實聯名制、消毒清消等）、人力教育訓練或相關硬體等有助於提升防疫工作之實際作為，觀旅局將依各旅宿規模級距提供2萬、4萬、6萬、8萬元不等的一次性定額補助金額，加入防疫旅館可依加入房間數額外補助2-8萬。

紓困方案「台南好給力-觀光產業紓困貸款利息補貼」，是針對不符合交通部觀光局紓困方案所訂「已依發展觀光條例取得營業執照或登記證之觀光產業」，而無法申請該貸款專案之台南市旅行業、觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業、民宿、載客小船及觀光管筏業者，其因紓困辦理相關貸款之利息，包含個人信貸，補貼以獲核貸之金額的0.25％，以紓解貸款所產生的利息壓力，預計可協助總計20億元的貸款額度。

貼心方案「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎疫情篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」；郭貞慧局長表示，隨著近期長者染疫後重症及死亡率偏高，並發生數起獨居長者因隔離及缺乏照顧所衍生的防疫遺憾事件，黃偉哲市長特別要求市府團隊防疫之餘亦應顧及台南市獨居長者，降低因防疫政策所需，而發生因居家隔離造成無依或死亡之情形。據此，觀旅局此次推出「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎疫情篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」專案，凡經台南市衛生局疫調後通知需居家隔離之本市65歲以上或原住民55歲以上之獨居長者，將媒合安排至台南市防疫旅館指定房型，安排三餐、消毒清掃等防疫旅館應有的服務，所需費用由防疫旅館檢據向觀旅局申請補助。

台南市長黃偉哲特別補充說明，除了盡力協助產業與勞工紓困外，市府防疫團隊在疫情期間本市獨居長者的健康關懷也絕不中斷，凡收到衛生局核發之防疫隔離通知書當日之符合本案資格之獨居長者可經媒合後入住觀旅局所指定的防疫旅館，期限至篩檢報告完成之日止，入住期間完全免費，希望協助台南市的獨居長者渡過疫情嚴峻期，在防疫隔離期間也能受到關懷與照顧，降低居家隔離時期意外發生的機率。市府團隊與市民同市一命，在此慎重呼籲所有市民朋友注重自身與家人朋友的健康，勤洗手、口罩戴好帶滿，多使用餐廳及生鮮農產外帶外送服務，團結抗疫，守護台灣。

更多紓困內容，可洽詢觀光旅遊局紓困專線 (06)635-0067，或上台南市政府「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區」https://www.tainan.gov.tw/News.aspx?n=28302 查詢。

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