懶人包／新北紓困3大對象　月薪低於3.9萬可領1萬、公有攤商租金減半





▲受新冠肺炎嚴重影響，雙北街頭已不見過去熙來攘往的人潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市紓困方案28日出爐，針對個人、家庭、企業3大面向進行即時性救助，包括陷困家庭急難救助每戶補助1萬元、失業勞工子女就學費用補助，加碼生活扶助金最高11,800元，即日起可線上申請。

疫情進入三級警戒後，許多商業活動幾乎停擺，更衝擊到一般市井小民，新北市政府為照顧肩負家中經濟重擔受疫情影響，導致全家生活陷入困境者，推出急難慰助計畫，每戶補助1萬元，但不能與衛福部補助重複申領；為避免送件申請造成群聚，一律採用線上申請，郵寄申請要等3級警戒解除。

新北紓困方案三大對象重點內容：

一、個人紓困補助

申請對象：

1. 肩負家中經濟重擔者，因疫情影響暫時無法工作，導致全家生活陷入困境。

2. 負家中經濟重擔者因疫情影響「造成工作歇業或停工」，但「未能領取相關補助」，導致全家生活陷入困境。

說明：

1. 肩負家中經濟重擔者：收入負擔家庭生活費1／3以上的人。

2. 全家生活陷入困境：家庭總收入分配全家人口數，平均每人每月生活費低於「最低生活費」2.5倍（39000元），全家人口之現金（含存款本金、利息）、有價證券、汽車及投資合計金額每人每年未超過20萬元。



應附文件：

1. 必要文件：急難慰助申請表、領款收據、金融帳戶存封面影本、戶口名簿或戶籍謄本（若無，市府代為查調）。

2. 一申請原因擇一提供：無薪假證明、失業證明、部分工時而減少、收入相關證明。



二、勞工家庭急難補助

1. 勞動部認定之非自願離職勞工子女（就讀私立大專校院者，但不含五專前3年之學生及研究生）就學費用補助，比照公教人員子女補助標準，另外核給差額補助金，最高1萬1,800元。

2. 勞資爭議涉訟部分，提供律師費、裁判費及生活費。

三、產業補助金：

A.轄內公有場所相關業者（減免期間皆為5月15日至8月31日）



1. 促參廠商及設定地上權業者之營運權利金，最高減免35%。

2. 市有不動產出租作營業使用者，租金減收50%。

3. 公有市場攤商使用費則減收50%。

以上租金、使用補償金、權利金、市場使用費等規費與各項罰緩，繳納期限一律展延3個月。



B.民間企業

1. 飯店、旅館及其他營利事業已停用或縮小營業面積者之配合政府防疫政策停業之場所：

房屋稅率由原3%降為2%

娛樂稅主動減徵30%

2. 配合政府防疫政策停業之業者：

停業期間停徵娛樂稅。

各類車輛向監理機關辦理停駛未使用之期間，牌照稅可按日免徵。





▲受新冠肺炎嚴重影響，雙北街上人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

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