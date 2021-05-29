因應梅雨鋒面來臨　台南做好防汛整備

▲台南市水利局人員前往勘查相關水利設施，做好防汛應變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局預報，梅雨鋒面可能於本周影響南部地區，台南市長黃偉哲表示，防疫、抗旱期間，仍須做好相關防汛整備作業，且除了易淹水潛勢地區應辦理清淤作業外，針對各地區之抽水站及移動式抽水機也應確實進行保養維護及預佈工作，並應實際測試各項抽水機組功能性，降低積淹水風險。

5月28日上午9時由水利局邀請天氣風險公司彭啟明博士、成大防災中心李心平副主任及局內各主管進行視訊召開鋒面前水情分析及應變整備會議，針對周末梅雨鋒面影響狀況、水情分析及開設建議進行討論，本波降雨對台南市以5月31日影響較大，強降雨持續時間不會太長、影響位置也較局部，大範圍豪雨機會仍較低，另下周6月6日尚有一波結構較好的鋒面影響台南市，因時間距離尚久，仍有變數，請市民朋友注意天氣變化。

水利局也表示，為加強及確認各項排水清淤、抽水站、水閘門、移動式抽水機及在建工程等防汛整備狀況，水利局局長及一層主管分別至菁寮排水、鹽水排水、麻豆排水、六塊寮排水…等視察清淤情形；另抽水站部分也到平和、羊稠厝、謝厝寮、華宗、新圍、永隆溝、保安、正義…等抽水站視察防汛整備情形，並前往鹽水區小番茄專區、潭稅橋…等處視察抽水機佈設狀況。

針對在建工程，如三爺溪排水、北安商業區市地重劃抽水站新建工程、台南市麻豆工業區市地重劃抽水站新建工程、永康創意設計園區區外排水工程（第一期）、南科特定區E1滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程…等處進行在建工程防汛巡查督導，確保已完成各項整備工作及應變措施，降低積淹水發生風險。

水利局最後表示，因應本次梅雨鋒面，水利局全體同仁除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並頻繁進行巡查也多次辦理兵推及宣導，同時籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。

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