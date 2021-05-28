全台第一！首批清冠一號到貨　 彰化確診者今起服用「一日3包」

記者唐詠絮／彰化報導

台灣清冠一號上市，衛福部彰化醫院昨天收到中藥廠送來的新藥之後，中醫科醫師會同胸腔科、感染科醫師針對確診輕症患者討論病情，今天(28日)由中醫科主任馮天祥逐一和輕症的確診患者視訊，有25位患者願意服用台灣清冠一號，是彰化縣第一批服用患者，將密切觀察他們的服用反應。

▲部彰已有25名確診輕症患者服用台灣清冠一號。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

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馮天祥表示，這批100盒的台灣清冠一號，由合法取得衛福部緊急授權的順天堂製藥廠無償提供，藥廠也表明會陸續捐贈，所以都不用藥費，也不會有缺乏之虞。開立處方流程是中醫科會同西醫胸腔科及感染科共同照護新冠病毒感染住院隔離的輕症患者，今天開始上線，除了本院住院患者，從北部等其他地方送到彰化2處集中檢疫所的輕症患者也適用，將陸續徵詢再會診開立。

▲台灣清冠一號。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

今天上午，馮天祥踏入負壓隔離病房護理站，和輕症患者視訊，詢問他們目前的身體狀況，並徵詢他們對於台灣清冠一號的服用意願，普遍而言，大部分人都聽過也願意服用，有些人則觀望，還有媽媽願意服用但兒女不願服用的分歧情況。願意服用者，由馮天祥開立處方，1天3次，每次1包，和西醫藥物間隔1小時，40公斤以下的小朋友處方減半。

馮天祥說，網路上流傳一些抗新冠病毒的中藥方或取藥名相近於清冠一號的中藥，又號稱可以保護還沒被感染者，都是不實的手法，目前就只有台灣清冠一號被衛福部核可，它是由國家中醫藥研究所、三軍總醫院、中醫師全聯會、臨床中醫師等研究團隊，合作實證已確定有效治療新冠肺炎的藥方，國內已有多家製藥廠投入生產。

馮天祥指出，台灣清冠一號是治療處方，須由中醫師開立，用於治療新冠肺炎，不是保健養生藥品，其藥方為板藍根、魚腥草、黃岑、全栝樓、荊芥、防風、桑葉、後朴、薄荷、甘草等10種中藥，屬偏寒藥材，可以清熱解毒，但腸胃不佳者，吃了反易腹瀉傷身，所以，沒有被感染者千萬不要服用。

彰化醫院胸腔科主任林澤宏表示，目前西醫對於新冠肺炎的輕症患者採支持性治療，有些患者希望可以加入中藥輔助治療，而清冠一號提供他們另一項選擇，這對患者的生心理都有幫助，接下來將持續中西合作治療，給患者最佳的治療。

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