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陳時中：1000萬劑疫苗年底打得完　6成民眾10月底可完成第一劑

▲▼立法院今日持續針對紓困條例進行朝野協商,衛福部長陳時中出席。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中28日表示，台灣若要達成六成的疫苗覆蓋率，到8月底可能還沒有辦法達到，希望在10月底能夠完成，不過還是要看疫苗供應量的情況，也希望年底前的供應量足夠。有關8月底將達到的1000萬劑疫苗，「我相信在年底一定會打得完」。

總統蔡英文日前表示，疫苗是對抗疫情的重要武器，正陸續到位中，6月外購疫苗預計到貨200萬劑，再加上國產疫苗，目標8月底國內會達到1000萬劑疫苗，接著還會有更多。

立法院長游錫堃28上午召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜，並邀請陳時中等相關部會首長列席。

國民黨立委曾銘宗表示，現在民眾的共同心聲，就是「給我們疫苗」，只有疫苗可以救台灣，但不禁也要詢問，全國一天打疫苗的能量有多少，政府宣稱8月底會有1000萬劑疫苗，詢問疫苗到底要打多久。

曾銘宗質疑，依據COVAX第二批分配的莫德納（Moderna）疫苗，新北市疫情嚴重、人口超過400萬人，僅分配到1萬8千劑；高雄市疫情相對比較輕微，卻分配到2萬1千劑，質疑政府分配疫苗看顏色，「欺負新北市，分配標準有問題」。

曾銘宗也問，中央流行疫情指揮中心公布的染疫數據要校正回歸，「要校正回歸到什麼時候，為何越校正案例越多」，通報格式都已經修改，為何還要繼續校正回歸，以及疫情何時才會趨緩。

對此，陳時中回應，有關疫苗的供應，到8月底總共會有1000萬劑，不同的疫苗會有不同的施打策略，如果是負20度C以下，冷鏈的分配上比較困難，基本上會在醫院施打；如果是2到8度C，則會採用廣泛施打，包括基層、醫院、就醫點等，以類似過往施打流感疫苗的經驗進行。

陳時中說明，這批41萬劑的疫苗，是先分配15萬，第一批是根據各縣市、直轄市所報出來的數量，再扣掉上一期所施打的數量，以六成作為分配的數量。

陳時中也說，校正回歸是因為整個系統沒有跟上來，所以現在才會積極把數字弄正確，總數還是會跟大家報告，校正回歸後的數字，比較能夠看得出來整個疫情的發展，每天的總數還是要看醫療整備是否能夠符合。

曾銘宗詢問，1000萬劑疫苗要打多久，以及在年底前是否能全數打完。陳時中解釋，「不是說到月底突然1000萬劑來，是陸續幾個月會來」，政府根據進來的量，當然會做適當的分配，「我相信在年底一定會打得完」。

曾銘宗再指，依據台灣2300萬人口，若要達到60%的疫苗覆蓋率，第一劑全部打完要到何時。陳時中說明，要看疫苗供應的量，如果要覆蓋到六成，等於是1300萬至1400萬，到8月底可能還沒有辦法達到，總數僅能達到1100萬。

陳時中說，按照目前預計的情況，可能要到9月、10月才能供應到那樣的量，希望在10月底能夠完成。

曾銘宗詢問，是否要到明年第一季，才有辦法完成第一劑的施打。陳時中則說，要看疫苗供應量的情況，也希望年底供應量足夠。

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