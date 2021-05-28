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黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

▲▼壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

▲香港壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英涉及在2019年10月組織一場非法遊行，經他17日承認組織未經批准集結罪後，案件於今（28)日在香港區院判刑，法官裁定，黎智英被判加監14個月。據了解，包括此前已宣判的非法遊行案，黎智英刑期總計已達20個月。

▲黎智英在囚車戒護下抵達終審法院候審。（圖／路透）

▲黎智英認組織未經批准集結罪，法院判其14個月徒刑。（圖／路透）

《東網》報導，10名被告包括黎智英、李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，10人均承認1項組織未經批准集結罪。李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓4名被告另承認1項煽惑他人參與未經批准集結罪。吳文遠及蔡耀昌則另承認1項參與未經批准集結罪。

開庭前，押解黎智英的囚車約9時半抵達法院。黎智英妻子、女兒及友人也先後步入灣仔區院，隨後，壹傳媒集團行政總裁張劍虹亦到場旁聽。

這場由香港民陣發起的2019年10月1日集會遊行遭警方反對，遊行上訴委員會其後也駁回民陣的上訴。不過，李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4名被告仍表示會繼續舉行該活動，同時呼籲公眾參與。

遊行當日，10名被告先後現身銅鑼灣維園一帶，黎智英也在現場訪問時，聲稱自己只是在購物。不過，10名被告隨後一起接受媒體聯訪，說明遊行目的及意義，因而被法院認定為組織非法集會遊行。

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