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社會 社會焦點 保障人權

病夫餵加味果汁後保鮮膜棉被悶死臥床妻　輕判8年定讞

▲▼老年長照示意圖。圖為宜蘭南澳天主教弘道人愛之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣姓男子不堪照顧妻子，悶殺妻子，獲輕判8年定讞。此為示意圖，與本案當事人無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔣姓男子因患病而行動不便，他疑似長期照顧久病臥床的妻子，心力交瘁，竟在2016年年底，先餵病妻喝下摻入安眠藥果汁，等藥效發作後，再以保鮮膜、棉被悶死妻子。蔣男遭調查時，又改口說妻子是猝死。一審將他判刑11年，二審改輕判8年。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

現年67歲的蔣姓男子因糖尿病引發敗血症，導致雙腳變形，行動不便。但他的妻子因為髖關節手術，不良於行，早已臥病在床半年。蔣男拖著不便的身體，照顧臥病在床的妻子，疑似因為壓力太大，選擇走上絕路。

案件發生於2016年12月28日，晚間警消獲報蔣男家中發生意外，蔣男當時留下遺書說夫妻2人病痛纏身，不想連累兒子，所以均選擇服藥輕生。但檢方相驗後，發現蔣妻是外力導致呼吸性休克死亡，察覺案情不單純，主動簽分偵辦。

經過檢方調查，蔣男否認殺妻，辯稱當天幫妻子換尿布時，發現妻子已經猝死，由於照顧妻子很累，所以才會選擇服藥輕生。但檢方調查，發現蔣男當天早上因為跟妻子的姊姊吵架，電話中一直說，妻子把尿布撕了又丟滿床單，蔣男氣得不想顧妻子了，今天就要讓她死，還對姊姊嗆聲「我今天晚上就要把你妹妹帶走」。而蔣男自己也吞下安眠藥，並在現場留下遺書表示，不想讓兒子日後生活過得不如意，因此要「帶走你母親」。檢方最後認定蔣男是先餵病妻喝下加料果汁後，再以保鮮膜加棉被悶死病妻，而後自己再吞藥。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，因2個兒子均向法官求情，輕判蔣男有期徒刑11年。案件上訴第二審，除了兒子們求情以外，高院更認為本案情輕法重，情堪憫恕，第二次減刑，輕判有期徒刑8年。全案再上訴，最高法院駁回上訴，蔣男遭判刑8年定讞。

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