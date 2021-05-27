百萬劑BNT疫苗快過期　香港辦「6萬張機票大抽獎」求接種

▲香港訂購的首批BioNTech疫苗於2月到貨，將於8月中到期。（圖／翻攝香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠疫苗接種意願低，超過百萬劑的BioNTech疫苗可能在8月中過期。香港機場管理局26日晚間宣布，將送出6萬機票，以抽獎形式送給已接種疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動疫苗接種。

機場管理局表示，這 6 萬張機票將會以抽獎形式送出，當中 5 萬張將會送予 9 月底前已接種新冠疫苗的香港居民，剩下的 1 萬張機票將送予於 9 月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。

機場管理局提到，還將額外購買 1 000 張機票，以抽獎形式送贈予於 9 月底前已接種疫苗的機管局員工。

機場管理局局主席蘇澤光指出，期望航空交通能盡快恢復，更多人接種疫苗是航空業早日復蘇的重要一環，「我們特意撥出額外資源鼓勵機管局員工接種疫苗，希望能起牽頭作用，期望香港各企業及機構亦響應政府，推出不同奬勵形式，鼓勵員工接種疫苗。」

機場管理局還說，從今年 4 月 20 日起，提供假期予接種新冠疫苗的機管局員工，員工在注射第一針及第二針疫苗的當日，和注射第二針疫苗的隔日享有共三天的假期。

▼香港特首林鄭月娥帶頭接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

