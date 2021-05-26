台灣疫情狂炸！港人揭「警戒↔解封」無限輪迴慘況：你們才要開始

▲新冠肺炎社區快篩站。（示意圖非當事人／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中昨（25）日宣布延長三級警戒至6月14日，今（26）日再宣布強化第三級警戒相關防疫措施。對此，有香港網友在臉書發文感嘆，香港去年花了一整年，才把確診減至個位數，但只要政府一解除警戒，沒過幾天時間，確診數就會再度上升，立即又再實施警戒，一直不斷重覆，所以「你們台灣那邊現在情況真的不樂觀」。

「香港這邊1年前經歷過的，你們現在才開始經歷！」有一名來自香港的網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，香港是去年一整年都沒辦法上學，現在就算上學了，也是沒幾天就停課，很多人也面臨失業，輸入外傭大量減少，許多上班族辭工帶小孩，而也有不堪負荷巨大壓力的媽媽自殺了。

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▲香港檢測站。（示意圖非當事人／翻攝港府）

原PO指出，香港花了一整年的時間，才減至個位確診數，「但只要一有人確診，整棟樓不管多少人都會直接送去隔離營待21天」，而你們台灣就可能更難了，幸好你們三級警戒延長14天，但應該也只是安撫你們的情緒，因為疫情爆發得太厲害，「根本沒可能會放鬆警戒」。

原PO透露，香港的防疫警戒也是不斷的延後再延後，當情況好轉，政府會開放一周時間給民眾吃喝玩樂，但沒幾天確診數又會上升，立即又再實施警戒，就這樣子一直重覆，「所以台灣你們那邊現在情況真的不太樂觀」。