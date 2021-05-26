台灣疫情炸鍋「複製1年前的香港」　他嘆三級警戒延17天：不太樂觀

▲雙北醫療量能陷入緊繃。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「香港這邊1年前經歷過的，你們現在才開始經歷？」一名住在香港的男網友表示，現在當地確診數已控制在個位數，停課長達一年後，如今學生仍過著沒幾天就停課的狀態。看著台灣疫情水深火熱，原PO直言，「台灣你們那邊現在情況真的不太樂觀！」

一名男網友在臉書《爆料公社公開版》透露，當時香港學生整整一年沒上學，現在就算上學，都是沒幾天就停課，各行各業陷入經濟蕭條，4人以上的活動都取消，健身室、酒吧、戲院都停業。

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原PO難過透露，大量民眾失業，輸入外傭大量減少，也很多人要辭工帶小孩，「有家庭的媽媽甚至壓力太大輕生了。」如今香港確診數壓到「個位數」，原PO曝官方鐵腕手法，「只要一人確診，整棟樓不管多少人都送去隔離營待21天。」

原PO認為，若台灣人不守防疫紀律，「而且偶然還大停電，水又不足，香港花了一整年有多，才減至個位確診數，你們台灣就更難了。」

說到台灣三級警戒延至6/14，原PO認為「都應只是安撫你們的情緒」，當時香港疫情警戒也是不停延後延後，好不容易大家團結抗戰，「後來情況好一點，開放一周給大家吃喝玩樂一會，沒幾天確診又上升了，立即又再實施警戒，一直重覆！」

對此，原PO以過來人勸告台人，「台灣你們那邊現在情況真的不太樂觀，有些活動可停就停吧，叫家人戴口罩常洗手吧。」

▲民眾不敢出門，外送員滿街跑。（圖／記者李毓康攝）



文章才貼出半小時，就引發千名網友論戰，「不是台灣好台灣棒？港仔真行」、「你說出了實話，但不少人是無法接受的，會罵你的」、「人民素質不一樣無法比擬的」、「被香港人嘴了」、「笑死！拿香港人口密度來嘴台灣」、「不過朋友停課一年，倒是真的，現在情況就是陸陸續續停課」、「政府超前部署，不要唱衰台灣」、「你們一年，台灣可以示範給你們看，好好學我們怎麼一個月讓它歸0」。

▼原PO原文曝光！（圖／翻攝爆料公社公開版）