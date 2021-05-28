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道士隱居「沒通電山洞」26年　網讚：這才是真修行人

▲武當山道士。（圖／翻攝自微博）

▲湖北武當山是道教聖地。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

位於大陸湖北十堰市的武當山為道教聖地，供奉玄武真君（台灣俗稱玄天上帝），而在山內一處太子洞，裡面有一位道長「賈爺」獨自在這居住了26年，每日修行、祭拜、清潔、引客，多年下來堅守此地，卻從來不想著「成仙修佛」，令人十分敬佩。

▲武當山道士。（圖／翻攝自微博）

▲賈爺長期居住武當山修行，每天祭拜、清掃，有遊客前來就熱情招待。（圖／翻攝自微博）

根據《梨視頻》報導，賈爺自1984年在武當山玉虛宮出家，先後到過玉虛宮、紫霞宮，接著才在此地定居，26年來每日總是對來朝聖的遊客笑臉迎人、熱情招待。賈爺表示，他每天就燒香、祭拜、打掃宮內，「每天幹的這些活，燒香、叩頭，無非是想找個事幹，其實我們就是管好國家文物，武當山是世界傳統文化，是世界文物管理需要的地方。」

▲武當山道士。（圖／翻攝自微博）

▲太子洞非武當山觀光熱點，至今仍未通電。（圖／翻攝自微博）

賈爺表示，他長期居住在這，並非是為了想成仙而修佛，他認為在這裡既然說「修行」二字，修，就是把自己當成一個修理工，主動自我修理、自我改造，把自己修成一個合格的人，「以廟為家，這是我的鋼，愛好崗，敬好業，愛崗就是愛太子洞這個崗，敬好業，就是太子洞需要做的事情我天天都做好，我們既是太子洞的看門人，又是太子洞的清潔工。」

不過令人敬佩的是，由於太子洞在武當山景區裡不算熱門景點，因此至今都未通電，賈爺生活用電都僅靠一塊太陽能電池板。對此，許多網友也十分感佩。「現在這世道只把自己過好的人真的不多」、「這一世把『人』修好足矣」、「這才是真的超越塵世」。

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