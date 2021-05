亞洲防疫太好害今年疫情連環爆！　外媒揭關鍵問題是「疫苗」

▲《金融時報》認為,亞洲疫情重燃的原因與疫苗接種率太低逃不了關係。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

亞洲多個國家在去年良好地控制住新冠疫情後,最近又因全民接種比例不高,而再度出現疫情重燃的現象。《金融時報》最近盤點亞洲國家的疫苗接種情形與疫情現況後指出,各國在推廣疫苗接種的過程中,都遇到了不同的狀況,不過對於大部分國家而言,最重要的問題還是缺乏疫苗。

《金融時報》在「令人費解的亞洲疫苗困境」報導中指出,亞洲新冠疫情捲土重來的主要原因都與疫苗接種普及率有關。《金融時報》分析,由於亞洲大部分國家無法在國內研製或生產疫苗,導致他們必須向歐美藥廠購買,也讓他們在等待疫苗的隊伍中,排在了非常靠後的位子。

