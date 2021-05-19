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全國停課！女同事們「帶小孩上班」6童窩會客室　網傻：另類群聚

▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO不少同事把小孩帶到公司上班，卻變成另類群聚。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

教育部昨（18）日宣布，全台各級學校19日起停課至28日，避免疫情在校園蔓延。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說公司裡的女同事跟老闆商量後，就把小孩帶來公司，「6個小孩從一開始的靦腆，現在已經開始有混熟的趨勢，感覺等等就全是好朋友要開趴了」，讓他想問卦「公司變成安親班怎麼辦？」

「因為全國停課，公司裡面的女同事跟老闆商量後，就把小孩帶來公司。」這位網友文中表示，女同事們帶來的小孩一共有6個，全都在會客室待著，本來都互相不認識，一開始還很靦腆，但小朋友玩在一起，開始有混熟的趨勢，「感覺等等就全是好朋友要開趴了，公司變成安親班該怎麼辦？」

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貼文一出，就有人表示傻眼，「辦公室群聚」、「另類群聚，也不意外」、「小孩最多病菌了，根本恐怖」、「小孩子群聚跟野獸一樣，很可怕」、「整個辦公室都是他們的遊樂場」、「停課就是要避免群聚感染，帶去公司是怎樣」、「都帶到公司裡，不在家裡休息，那停課的意義在哪裡？」

也有網友點出問題所在，認為可能是防疫照護假沒那麼好請，「正常啊！請假跟帶小孩來選一個。」不過教育部說明，家長其中一人如有照顧12歲以下的學童，或國高中、五專持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。依人事行政總處規定，家長申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分。

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