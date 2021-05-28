應對中俄挑戰！美新國防開支高達20兆　將升級核武與未來作戰能力

▲知情者透露，拜登新的國防開支預算高達7150億美元。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

知情人士透露，美國總統拜登新的國防開支預算高達7150億美元（約新台幣20兆元），其中部分預算將用於實現現代化核武庫與發展未來作戰能力，以應對中俄挑戰。

據路透社報導，國防開支的提案將於28日提交至國會，內容預計將包括在軍隊現代化、太空部隊、太平洋威懾計劃和核武器技術方面的投資。此外，預算應該也會將部分資金用於開發和測試高超音速武器或其他新型武器系統，以增加軍方應對中國和俄羅斯的能力。

美中之間愈發緊張的關係，是美國軍方最關注的議題。拜登旨在對抗中國的「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative），聚焦於印度-太平洋地區的競爭，因此拜登的國防開支中，預留了不少預算，希望通過更新雷達、衛星和導彈系統，來提高美國在該地區的防禦能力。

知情人士指出，五角大樓也打算售出一些維護成本較高的舊設備，其中包括4架濱海戰鬥艦、幾架A-10雷霆二式攻擊機以及數架KC-10和KC-135加油機。為了提升戰鬥力，拜登政府也希望向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）購買85架F-35隱形戰鬥機，並增添8艘新軍艦。

據悉，拜登還計劃預留380億美元（約新台幣1兆元）的預算給聯邦調查局（FBI）、能源部和其他機構，以發展國家安全相關計劃。所有涉及國家安全的預算，比2021財政年度增加了1.7%。

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