快訊 ／ 侯友宜宣布增設3快篩站：永和耕莘、樂生、土城醫院





▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）



記者羅婉庭／新北報導

國內疫情延燒，據新北市府統計已累積465例，新北市長侯友宜宣布19日，將於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，將於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。

侯友宜昨天下午於應變會議時就預告，隨中和、板橋、新莊疫情上升，市府將會做好社區篩檢站準備，將盡快啟用。同時，侯友宜也提醒，每天篩檢量有4000劑，不一定要集中到社區篩檢站，只要有萬華高風險接觸史，可到17家急救責任醫院篩檢。

同時，新北市金四野正式徵用飯店作為安置輕症及無症狀者的集中檢疫中心，後天21日啟用，將可提供183間房，舒緩醫療壓力。

侯友宜日前於防疫會議提出三大對策：一、設立社區篩檢站，透過快篩、PCR雙管齊下，找出潛在個案；二、增加專責醫院病床，藉以預備收納新冠個案，給予妥適醫療資源；三、徵調集中檢疫所共183個房間及隔離防疫旅館403間，讓隔離者有更大容留空間。

面對疫情嚴峻考驗，新北市積極目標對準收容無症狀或輕症個案，讓篩檢出之個案有更好的收入安置處所，及時給予適切的醫療服務，同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。日前已經找到合適場域，徵用飯店轉型集中檢疫中心，比照中央集中檢疫所設置規定，與區域級以上醫院合作並進駐，搭配警備與後勤服務人力。

衛生局表示，集中檢疫中心預計可提供183間房讓集中檢疫中心成為無症狀或輕症個案的照護中心。市府跨局處通力合作，積極進行籌設與相關準備工作，盡速啟用、投入防疫照護工作。

土城篩檢站

服務醫院：市立土城醫院

服務區域：土城、板橋、樹林

服務量能：每日300

永和篩檢站

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和、新店

服務量能：每日200

樂生篩檢站

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、三重、蘆洲

服務量能：每日100

新北市17家採檢醫院：

亞東紀念醫院

淡水馬偕紀念醫院

台北慈濟醫院

衛生福利部雙和醫院

新北市立聯合醫院

部立臺北醫院

耕莘醫院

輔仁大學附設醫院

恩主公醫院

汐止國泰綜合醫院

永和耕莘醫院

部立樂生療養院

台大金山分院

新泰醫院

樹林仁愛醫院

瑞芳礦工

新北市立土城醫院