解疫苗荒！大陸台企聯出面　盼捐「世衛認可疫苗」回台灣

▲BioNTech新冠疫苗。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

近日各界關注政府採購疫苗話題，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）27日出面喊話，表示希望透過台灣商業總會捐贈一批「世衛組織認可的疫苗」給台灣鄉親們使用，為台灣抗擊疫情、為台灣鄉親健康安全貢獻一份心力，盼能順利入台。經商總證實，台企聯要購買的就是輝瑞BNT疫苗。

大陸全國台企聯是2007年成立，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成的聯誼性、非營利性社會團體，現任會長為上海冠龍閥門董事長李政宏。目前，該案購買數量尚未定案，而該批疫苗，應是由上海復星醫藥代理的輝瑞BNT疫苗。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

就近日外界關注，從海外採購疫苗的問題，台企聯27日透過新聞稿表示，台北、新北等城市的感染者連日破百，且有持續蔓延之勢，廣大台商人在大陸、家在台灣，台灣疫情牽動著我們的心，我們為家人、朋友和鄉親的安康極為擔心、焦慮不已。

台企聯指出，從世界各地防控疫情的經驗看，最好的辦法是注射新冠疫苗。在大陸的台商，本著自願的原則大部分人已經注射疫苗。然而，台灣目前疫苗緊缺。

為此，大陸全國台企聯向政府喊話，希望透過台灣商業總會，捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親們使用，為台灣貢獻一份心力。

台企聯接著表示，希望台灣政府把台灣鄉親健康安全放在第一位，把疫情防控作為當前的頭等大事，多方合作、共同努力。同時，期待我們（台企聯）捐贈的疫苗能夠順利入台，幫助到有需要的鄉親。

▲商業總會主席賴正鎰證實，將替台企聯向政府提出申請。（圖／記者陳政錄攝）

對此，商總表示，台企聯台商們發起「疫無反顧、送愛回鄉」，要捐款購買輝瑞BNT疫苗捐給政府，將委由全國商業總會主席賴正鎰向政府提出申請。

賴正鎰說，他已經收到台企聯會長李政宏的請託，會馬上向衛服部提出申請，希望衛服部加速審核通過，讓這批疫苗儘快送到台灣，讓全民施打疫苗，終結疫情。

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