快訊／15萬劑AZ疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」

▲衛福部疫苗分配規劃。（圖／行政院提供）

記者蔡文鈴／台北報導

上周到或的41萬劑AZ疫苗於27日起開始配發，衛福部今於行政院會上報告分配規劃，第一階段自5月27日起，雙北地區以及第一類類人員將分配到15萬劑，第二階段自6月10日撥配26萬劑，以第一類到第三類人員接種為優先，此外，6月將會再到貨200萬劑疫苗。

第一階段分配的15萬劑，優先對象為雙北地區「第一類至第三類人員（包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者）」未接種者，其次是雙北以外第一類人員未接種者，第三為醫護人員與亟需公務出國接種第二劑者。

第二階段自6月10日起撥配26萬劑，對象為全國第一類至第三類人員（包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者）未曾接種者，再視下批疫苗到貨進度、接種情形及疫情狀況，滾動檢討調整開放第四類至第八類對象未曾接種者​。

衛福部指出，疫苗6月將到貨200萬劑，至8月可達1000萬劑。總統蔡英文26日下午在民進黨中常會上表示，外購英國的AZ、美國的Moderna(莫德納)、以及德國的BNT（輝瑞）疫苗和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。