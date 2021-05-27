國台辦問台灣「疫苗要還不要」 陸網友「挺台」：快跟美國買

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（27）日向民進黨政府喊話，「其實只要清楚明瞭地回答，對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？」引起大陸網友在微博上熱烈討論，不過，大陸網友普遍以「反諷」的方式「挺台」，有網友表示，「不要就不要」，也有網友提到，「不食嗟來食，去美國買吧，大不了排個三五年總會買到。」

▲大陸國台辦對台灣喊話「疫苗要不要」，在微博上引起熱烈討論。（圖／翻攝中國日報微博）

對於台灣有輿論認為大陸以疫苗對台進行「統戰分化」，未通過兩岸既有協議機制表達願提供給台疫苗，也從未提出任何申請，朱鳳蓮強調，「面對台灣同胞急切需要大陸疫苗的呼聲，面對大陸方面願意盡最大努力為廣大台灣同胞抗疫提供幫助的真誠願望，其實只需要清楚明瞭地回答：對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？ 」

▲大陸國產科興疫苗。（圖／CFP）

朱鳳蓮這段呼籲被《中國日報》放上微博後，引起網友關注，評論區多達9000多則留言。不少網友反諷，「台灣要有骨氣，寧願死也不要，就要美國爸爸的，死了就算了！」；「不要，就不要」；「台灣世界抗疫第一它肯定不需要，它還能向友邦輸出疫苗呢」。

此外，對於大陸網友近期對於台灣疫情的「不友善發聲」，朱鳳蓮也指出，大陸網友之所以會有這樣大的反彈，和陸委會的兩次回應是有直接關係，「民進黨當局去年以來在涉及兩岸疫情問題上的所作所為，台灣民眾看得到，大陸民眾也看得到。」

