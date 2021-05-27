下個國家隊！蘇貞昌點名「防護衣、氧氣機」加強擴大生產

▲新冠肺炎疫情加劇，防護疫、氧氣機等器材需求大增。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已執行強化版全國三級警戒，但本土確診個案仍未踩剎車，至今已累積近5千例。對此，行政院27日召開例行院會，院長蘇貞昌在會中強調，各種物料、物資要加緊努力，過去的口罩國家隊很成功，「現在，防護衣及相關氧氣機，要持續加強擴大生產」。

蘇貞昌說，現在要用舉國之力處理三件事情，「亢旱、抗疫、紓困」，而「抗疫」分有疫情、疫苗，衛福部、疾管署同仁非常辛苦，夜以繼日努力。蘇說，英國變種病毒傳播力更強，不只是一個中央疫情指揮中心能應付的，也不單是陳時中部長的工作，應該是舉國全之力，一起努力。

面對險峻疫情，首要之務就是要切斷傳播鏈，主要策略就是移動減到最少，譬如升級三級警戒後採取停課不停學措施，就是要原則上要把移動減到最少，這部分在疫情指揮中心要求底下，宣布餐飲業一律外帶、結婚不宴客、喪禮不公劑、宗教級會全面停止，賣場市集做好人流管理、動線分流。

在人流管制部分，指揮中心也一再呼籲，國人在三級警戒期間非必要減少出門，但反而有民眾利用這段時間到風景區，違反防疫的目的，請各地方政府檢視所轄，相關管制措施加強管理，從源頭加以控管。

蘇貞昌也特別指出，特定娛樂場所對傳染病破壞力強，會成為防疫上最大破口，指揮中心早就宣布關閉此類場所，但近來發現有違法營業，一旦查獲，業者、顧客、從業人員嚴辦，警察若查獲的話會有獎勵、民眾檢舉也應該予以獎勵，加強查緝、踴躍檢舉堵住破口。

蘇貞昌也特別提到，在「物」的方面，各種物料、物資要加緊努力，過去的口罩很成功，「現在防護衣及相關氧氣機要持續加強擴大生產」；物料的配送，貨運等方面，也要請各部會予以協助。