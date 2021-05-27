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美國疫苗不來「台灣確診數仍低」　網友怒衝AIT臉書洗版

政治中心／台北報導

台灣大鬧疫苗荒，美國在台協會（AIT）處長酈英傑26日發表卸任致詞，針對疫情部分提到，相較全世界各國，台灣確診數算低，美國總統拜登對於疫苗分配標準仍在擬定。此話一出另台北市長柯文哲相當不滿，直接開砲「萊豬吃了、軍火也買了，所以呢？」而AIT臉書也被許多網友留言罵爆。

▲美國在台協會處長酈英傑發表簡短談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國在台協會處長酈英傑。（資料照／記者林敬旻攝）

酈英傑昨發表卸任致詞，針對疫情部分提到，相較全世界各國，台灣確診數算低，且周圍國家疫情升溫。而拜登提及的疫苗分配標準仍在擬定，將考量接受國家確診率、接種率、醫療量能等因素。

柯文哲當日下午於記者會上表示，「當然要跟印度比起來，我們現在死亡人數才要開始而已。」而他身為一個台北市長，不願意對另外一個國家的大使在此講話做批評，但是「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們才死11個而已，不算多。」

網友也將怒火轉而向AIT臉書發洩，「全世界都希望疫情快點結束，而台灣的染疫人數才正要開始攀升，希望Mr. Christensen好好記住你今天的話，大家都在看著」、「萊豬吃了，軍火買了疫苗呢 ？」、「很快？是多快？利益都拿走了」、「我們是USA的夥伴嗎...?，USA 會當我們是夥伴嗎 ... ?」、「美國在台摸頭協會」、「台美友好……台灣馬上需要疫苗……tks」、「美國連疫苗都不給，還談什麼軍事保衛台灣」、「請問要等到台灣死幾個人？」、「台積電不要去美國設廠，除非有疫苗」、「快滾不送」。

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