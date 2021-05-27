雄工畢冊選拔最高票「我畢業了哈哈」變封底　網路酸爆校方回應了

▲雄工畢業紀念冊，最終結果右圖為封面，左圖為封底 。（圖／教育局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

去年《ETtoday新聞雲》記者獨家揭露高雄高工的畢業紀念冊當中，竟然出現了「不雅」照片，甚至還有一群學生集體全裸，只有遮住第三點。未料今年畢業紀念冊又爆出爭議，校方開放學生票選封面封底，第一名的作品出爐以塗鴉風，寫上「我畢業了哈哈」但結果卻被改為封底，讓第二名當封面，此結果讓學生感到不滿。

高雄高工畢業紀念冊今年封面照片是以學校當主角，在藍天白雲下顯得很中規中矩，反觀封底則是走塗鴉風，手繪小人頭戴畢業帽，配上手寫字「我畢業了哈哈」，兩者風格迥異，一個封面一個封底，放在同一本畢業紀念冊上看起來有些唐突。

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▲雄工畢業紀念冊4組封面選拔 。（圖／民眾提供）

原來是今年畢典校方原開放畢聯會代表票選畢業紀念冊封面，由畢業班從公開徵選出的四款設計中票選，結果塗鴉風格獲最高10票、藍天白雲校景風獲9票，其餘兩作品都僅各獲1票。不料，校方召開的審查會議因最高票塗鴉風太特殊，決定「兩案併陳」，讓第二名當封面，與原獲第一名當封底，兩樣作品合併，結果出爐後引發學生議論，有人在網路上酸：「這到底是哪個天才的想法」。

▲高雄高工針對學生編輯作品籌組審查委員會 。（圖／民眾提供）

對此校方回應，雄工設有完整的校內出版品委員審查機制，除了行政人員代表，也廣納專家學者(律師)、學生代表、家長代表。在會前即已傳送資料寄與各位委員審視，在會議中更是逐頁審查，會議時間歷時一個多小時。在討論到封面議題時，委員們提出不同想法，多數委員原本認為二號作者的設計意象較能彰顯學校出版物之美，但也有委員認為一號作品新穎有創意，兩組作品在本來的票數上本就相當接近，最終決定多元並陳，以雙封面的姿態產生。

校方澄清，兩位作者獲悉自己作品被採用，均表示很開心自己的作品能成為畢業紀念冊的封面，均簽署了作品使用同意書，針對不實的爆料，讓學生很受傷，均表示這些爆料無中生有。

時間對我們來說完全沒用！

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