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社會 社會焦點 保障人權

不鳥阿中部長！高雄1酒吧偷營業　5男女開趴1人還戴護目鏡

▲▼ 就是有人講不聽，高雄警方又抓到有人戴護目鏡群聚消費 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄新興區一家酒吧遭員警查獲仍違法營業，且上門消費的男子擔心染疫還戴著護目鏡。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，自19日開始國內升級到三級警戒，現在中央流行疫情指揮中心更宣布三級警戒要延長到6月14日，但在高雄卻傳出仍有八大行業違規營業，恐怕造成「疫情破口」，據警方了解，這家酒吧完全不顧衛福部長陳時中呼籲的：「偷偷營業是加重社會負擔，沒有好好做事情的應該要檢討」，仍然抱持僥倖態度違法營業，警方27日凌晨巡邏時發現酒吧違規已開單當場舉發。

▲▼ 就是有人講不聽，高雄警方又抓到有人戴護目鏡群聚消費 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄新興區一家酒吧遭員警查獲仍違法營業。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局指出，五福二路派出所所長許志萍今日凌晨執行應停業場所巡查勤務時，大約凌晨1點左右巡查發現，在民生一路上一家酒吧的招牌還亮著燈，儘管大門緊閉但冷氣室外機卻有運轉，員警仍判斷裡面應該有在違法營業，於是編排便衣巡邏勤務在現場埋伏守候，等到凌晨2時半左右，27歲的酒吧王姓店長、19歲的蘇姓女服務生由後門開門讓客人出入時，便衣人員隨即上前先行攔獲2人，並進入臨檢。

警網進入這家酒吧後，發現2樓儲藏室「反鎖」，隨即要求店長將門開啟，並在儲藏室內發現躲藏消費的5名客人，分別是23歲王男、23歲楊男以及18歲的陳姓、石姓及陳姓等3名服務生，儘管他們5人都有戴口罩，但行為仍舊觸法；警方並在酒吧201包廂內發現視聽歌唱設備，桌面還擺有啤酒、威士忌、礦泉水及酒杯，違規營業事實明確，事後王姓店長也坦承私下仍有違規偷偷營業。

▲▼ 就是有人講不聽，高雄警方又抓到有人戴護目鏡群聚消費 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄新興區一家酒吧遭員警查獲仍違法營業。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外警方查緝過程發現其中一名楊姓男客因擔心遭染疫，還自備護目鏡防疫，讓警方十分無奈，勸說在疫情嚴峻的當下，避免群聚、戴好口罩才是最佳的防疫策略。事後警方針對店家違反5人以上群聚及違規營業蒐證後，將現場7人當場依違反傳染病防治法規定舉發；另店家違規營業部分，立即通報警察局、工務局、經發局、衛生局裁處斷水電。

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