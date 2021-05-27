高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市26日新增2例本土個案，是一對父子，初步研判是兒子傳染給父親，又傳染給2名牌友。由於目前找不到兒子（案5888）的感染源，高市衛生局正在持續匡列，追蹤可能的接觸者和感染源。

據悉，案5888為60多歲男性，從事按摩業，是案5889的兒子，疑似由兒子傳給父親。另外，案5888在可傳染期間足跡多，不僅曾赴醫療院所就醫高達10次，還到鳳山友人家打麻將，疑似傳染給牌友，結果119人遭緊急匡列、2人快篩陽性。

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▲高雄市26日新增2例個案，為父子關係。（圖／高雄市政府，下同）

至於該案是否與屏東潮州群聚傳染給牌友有關？衛生局表示，尚未找到案5888感染源，儘管警方已協助匡列119人，但還不夠，因為從目前跡證研判，還有很大的擴散風險，後續將再進一步調查，並參照屏東潮州案，但是否有關聯，目前尚不能斷言。

衛生局指出，案5888身為按摩師，有到府服務，也有在工作現場接觸很多客戶，但好在疫調過程中提供很詳實的資料，所以目前都匡列在接觸者名單中，而且已快篩3人，都是陰性。

至於案5888多次就醫所接觸到的醫護，也立刻匡列，目前快篩都是陰性，PCR核酸檢測也持續進行中。

▼案5888為60多歲按摩師，曾到鳳山友人家打牌 。（圖／高雄市政府）

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