目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

▲員警攔查未戴口罩的街友。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發，出門一定都得戴口罩！有民眾上臉書分享，等紅綠燈時看到有街友邊走邊吃、沒戴口罩，一旁警察過去攔人以為要開單了，沒想到下一秒則是拿出新的口罩給街友，畫面讓人感動；高雄市長陳其邁昨透過視訊公開勉勵這位鳳山警分局成功所的警員，大讚「這樣就對了」。

▲員警拿出全新口罩給街友。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鳳山分局成功派出所警員支正揚5月20日執行勤務時，於17時許在派出所前面發現一名男子未戴口罩，邊走邊吃東西，支員隨即上前攔停該男子詢問，發現男子身無分文，流浪街頭，沒錢買口罩，手上的食物也是要來的，在衡酌情理法後，員警從自己的機車置物箱中取出一個全新口罩給予男子。

▲陳其邁偕同警察局長黃昭明，透過視訊嘉勉「罩街友」的鳳山警。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai ）

沒想到這畫面被路過的民眾目擊，更將過程分享在臉書地方社團《鳳山人在地大小事》。也讓高雄市長陳其邁特別大讚「這樣就對了！」，他提到有民眾於臉書分享：「看到警察在等紅綠燈時，對向有位街友邊走邊吃，沒戴口罩。警察繞道過去攔下街友時，民眾心想，不會吧，要開單嗎？下個動作讓民眾錯愕了......警察拿出新的口罩給他，街友一直感謝，警察點了點頭，離開。經過瞭解，這位是我們鳳山成功所支正揚警員。」，也與警察局黃明昭局長，用視訊勉勵這位同仁貼心的舉動，幫他按讚。

他指出於二週前，與南六企業黃清山董事長聯繫，他一口氣就捐出6萬片口罩，和高雄市政府合作，發放給弱勢族群使用。而社會局除了定期關懷訪視街友、提供口罩，也協助他們量測額溫、落實防疫。他強調：「我們都是這城市的一份子，任何人都不應該被忽略。嚴格執法的目的，就是讓每個人都能戴上口罩，保護自己也保護別人。當然照顧每個人都有口罩也是嚴格執法。因為守護好這座城市是我們的責任。」

時間對我們來說完全沒用！

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