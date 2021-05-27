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社會 社會焦點 保障人權

姑姑開門！高雄女等不到「應門」抓狂持磚砸門　慘遭驅趕她還自摔

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區清晨不平靜！當地警分局凌晨3點多接獲由鳳山分局轉報，有一名女子報案自述在小港區遭到傷害，經員警到現場了解，受傷的林姓女子凌晨1點半左右想要進入姑姑家，不過她苦等幾分鐘，姑姑都沒有來應門，時間拖了比平常久，結果林女突然抓狂。

▲▼ 高雄小港區昨晚發生一起糾紛案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名女子想進入姑姑家，嫌對方開門太慢，竟動手毀壞門牌、花盆。（圖／記者黃子倩翻攝）

小港分局偵查隊長張明彰表示，這起糾紛案的起因是，林女等不到姑姑應門，就隨手拿起磚塊敲打住家鋼製的大門並砸毀木質門牌，還推倒門口盆栽，並與出門查看的叔叔爆發爭吵，爭吵過程中，林女情緒越來越失控，竟直接將叔叔推倒在地，這時林女的堂妹（叔叔的女兒）恰巧回家，看到父親被堂姐推倒，拿出隨身攜帶防身用的小刀示意要林女不再靠近，雙方爭執下，不慎劃傷林女手臂，事後送醫後縫了三針，傷勢現已無大礙。

▲▼ 高雄小港區昨晚發生一起糾紛案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名女子想進入姑姑家，嫌對方開門太慢，竟動手毀壞門牌、花盆。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在今（27日）凌晨3點多，小港分局接獲鳳山分局轉報，有名林姓女子自述在小港區遭到傷害，經警方到場了解，是林女要進入姑姑家時，以為自己吃了閉門羹，憤而砸毀門、盆栽等物品，她半夜大吵大鬧弄出如此大動靜，和外出查看的叔叔起了爭執，最後遭到叔叔驅趕！事發後林女的父親、姑姑、叔叔三人都向警方表示：「林女平常性情不定無法控制」並對她的失控行為表示無奈。

▲▼ 路人見女子受傷協助叫救護車 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲路人見女子受傷倒地，趕緊叫救護車協助將人送醫。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，林女報案自述遭到叔叔用尖銳物品刺傷兩手大臂，在她被驅趕後，準備獨自騎腳踏車上台北，行經鳳山五甲路時又意外跌倒自摔，路人見狀報案，由消防隊協助將人載往醫院就醫，目前詳細案發狀況警方介入釐清中。

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