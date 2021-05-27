前鎮漁港移工群聚露天洗澡...沒戴口罩挨罰！高市府：防疫不論國籍

▲外籍移工在外頭未戴口罩 。（圖／衛生局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，這段期間只要外出都得戴口罩，而在高雄前鎮漁港的一群外籍漁被檢舉在戶外洗衣、洗澡，但因未戴口罩，遭衛生所人員開罰，過程中還請來警方協助，衛生局也表示，法令一體適用，防疫不論國籍。

▲外籍移工在外頭未戴口罩，衛生所前往稽查。（圖／衛生局提供）

這個月22日有一群外籍移工被發現在前鎮漁港附近盥洗，過程中因為未戴口罩，遭民眾檢舉，前鎮區衛生所人員立刻到場處理，雙方進而發生爭執。轄區前鎮分局草衙派出所表示，當時是衛生所去稽查遭民眾抱怨，請派出所支援，員警到場時現場人員都已經將口罩戴上。由於高雄遠洋漁業外籍移工眾多，靠岸後到防疫旅館進行居家檢疫14天，但這批外籍漁工已經過了檢疫期，無法得知為何會在外頭洗澡。

▲警方前往前鎮漁港協助稽查未戴口罩的外籍漁工。（圖／民眾提供）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，當天是經民眾檢舉是有外籍移工群聚且未戴口罩，當下接獲舉報後衛生所立刻派員前往，卻遭外勞不理性的對峙，才請警方協助，現場針對沒有戴口罩2人進行舉發，依據《傳染病防治法》36條，處3千到1萬5罰緩，市府強調，法令是一體適用，不論國籍，只要外出未戴口罩又有群聚都會造成防疫上壓力，一定會嚴格執行。

▲一群外籍移工群聚在外洗澡 。（圖／民眾提供）

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