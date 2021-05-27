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社會 社會焦點 保障人權

高雄3警到「串門子」疫調2次遭隔離14天　基層警曝心聲

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情目前尚未緩解，中央疫情指揮中心26日再發布302件本土案例，以及331件校正回歸病例，不僅如此單日更新增11例死亡個案。疫情未退導致協助進行疫調的警界人士人人自危，衛福部長陳時中更在召開記者會時多次提到「警察真的很辛苦」，甚至一度哽咽。高雄近日受注目的「串門子餐廳」群聚感染案，3名左營分局的員警因到餐廳疫調，遭到衛生局匡列、隔離，預計6月3日才能「出關」。

▲▼ 高雄警方疫調示意圖 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄員警投入疫調示意圖（圖內非當事員警）。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，3名員警所屬的左營分局指出，這個月19日這3名員警前往串門子餐廳疫調2次，協助調閱監視器，隔兩天（21日）接獲衛生局匡列通知並進行篩檢，所幸篩檢結果呈現陰性，但他們3人隨後住進防疫旅館，必須隔離14天到6月3日才能出關，左營分局指出，未來三人實際返回工作崗位的時間，可視員警自身狀況而訂，如果有陪伴家人的需求，也可額外再請假。

▲▼ 高雄警方疫調示意圖 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄員警投入疫調示意圖（圖內非當事員警）。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市警局則發出聲明表示，基於市府團隊行政一體共體防疫時艱，為徹底調查精確掌握確診者足跡，以便完善後續場所清消與高風險接觸者匡列工作，故由衛生局與警察局共同攜手執行複式疫調工作，期許能從源頭徹底阻斷疫情病毒擴散、保障市民健康安全。

市警局指出，警方配合衛生局即時投入防疫稽查與疫調工作，所配備的執勤防護裝備、執行作業流程與原治安交通本職勤務的派遣，皆保持彈性的「滾動式調整狀態」，一切以確保及時投入防疫守護工作為優先。不過由於高雄市警局可預見員警投入國家第一線防疫工作，本身將暴露於不確定染疫危害風險情況。

因此提出3點防疫保護措施，第一、由市警局行政科統籌督辦，確保同仁執行防疫工作相關勤務時的裝備完善充足，並積極爭取第一線防疫同仁的疫苗優先施打；第二、責成各單位主官管，經常檢視修正員警執行防疫勤務工作的作業流程，以確保自身防疫無虞為第一優先，並善用科技技術，減少人與人的直接接觸；第三、暫停多項治安、交通專案勤務，及業務檢查考核工作，使員警能專心一致優先投入國家防疫工作。

▲▼ 疾管家提供的護警消海報 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心製作海報，宣布配送給員警防護面罩。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

對此，不具名的員警私下表示：「員警目前協助衛生單位進行疫調，這項工作似乎凌駕於其他原本的業務之上，加上抓民眾不戴口罩，的確會增加染疫風險，高雄的疫苗目前的數量似乎又不夠讓外勤（員警）全數施打，這真的會讓人很憂心。」不難藉此看出疫情嚴峻、疫調工作量激增，對員警來說肩上背負的壓力實在很大，希望中央與地方政府能重視基層員警的安全，讓人民保母執行勤務時能無後顧之憂。

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