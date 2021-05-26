高雄男連兩天遭抓包「不戴口罩」　竟有臉要求警：「開無照就好」　

記者黃子倩／高雄報導

現在國內疫情嚴峻，中央疫情指揮中心昨（25日）剛宣布全國三級警戒必須延長到6月14日，但高雄卻有名離譜的男子兩度沒戴口罩騎車上路，而且被警察抓包、攔下，他竟還理直氣壯的要警察開他「無照駕駛」即可，不要開他沒有戴口罩，自己沒有做好防疫措施，卻還跟警察討價還價，員警不理會他的要求，針對他無照駕駛與未戴安全帽開單外，未戴口罩的部分也依照傳染病防治法相關規定掣單告發。

▲高雄男子無照騎車上路，且接連兩天因為戴好口罩被員警攔下，竟還理直氣壯要求警方開單無照駕駛就好。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，苓雅分局警備隊員警於昨（25日）晚間8點到10點執行執行巡邏暨取締防疫稽查勤務，巡經青年一路與仁智街口時，發現一名年約23歲的廖姓男子騎乘機車不僅未戴安全帽又未配戴口罩，由於正值疫情嚴峻期間，員警見狀立刻予以攔查。

豈料經過盤查發現，眼前穿白色上衣的廖姓男子竟是名「不戴口罩」的慣犯，更誇張的是他還無照駕駛，他看到警察不悔改自己的行為，竟然還理直氣壯地與警方求饒，拜託警方：「能不能只開無照就好？不要再開未戴口罩了啦！」。警方聽了回他：「昨天開了（沒戴口罩），你口罩還是拉到下巴」，質疑廖男是擔心一連兩天被開沒戴口罩會被「加倍處罰」。

▲高雄男子無照騎車上路，且接連兩天因為戴好口罩被員警攔下，竟還理直氣壯要求警方開單無照駕駛就好。（圖／記者黃子倩翻攝）

廖姓男子向警方表示，他前一天才剛被警方攔查，取締未戴口罩且接獲衛生局多次來電請他陳述意見，希望警方這次能網開一面，放他一馬！但執勤員警不理會他無理的請求，依舊針對他無照駕駛及未戴安全帽部分，以道路交通管理處罰條例予以舉發，另有關未佩戴口罩部分，則依傳染病防治法相關規定掣單告發，並移請主管機關裁罰。

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