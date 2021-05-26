高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，所幸駕駛送醫後性命無虞。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄燕巢區高鐵總廠路昨（25日）深夜接近12點發生一起翻車意外事故！警方獲報到場，發現渾身是傷的葉姓男駕駛從一輛自小客車爬出，經了解，他駕駛的車輛行經該路段時因不明原因自撞路樹，隨後翻覆在路旁的空地上！事後葉姓男駕駛雖能自行脫困但他腿部受傷，警消合力先將人送醫，所幸性命無虞，不過經過抽血檢測後，他血液中酒精濃度超過0.03%，被依公共危險罪送辦。

警方表示，這起自撞案件發生在25日深夜11點半左右，當時42歲的葉姓男駕駛開車行經燕巢區高鐵總廠路59號前，因不明原因失控自撞路樹後，整輛車翻覆在路旁的空地，儘管駕駛在警方還沒趕到現場時，就忍痛自行從翻覆的車輛中爬出，但他腿部受傷，消防隊獲報趕來立刻將人送往醫院救治，所幸沒有生命危險。

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，所幸駕駛送醫後性命無虞。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，經了解葉男當時開著白色自小客車從楠梓出發，要前往燕巢養雞場工作途中，行經事故地點時意外自撞路樹，隨後車輛翻覆，但經警方現場勘查高鐵總廠速限僅50公里，倘若男駕駛沒有超速，撞上路樹應不至於整輛車翻覆；且葉男經抽血檢測後，血液中酒精濃度超過0.03%，經警方訊後將人依公共危險罪移送偵辦。

岡山分局呼籲，治安沒有假期，呼籲市民勿心存僥倖，以身試法，應落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，確保自己及他人行車安全。

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，路樹也被撞斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

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