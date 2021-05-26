　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

▲▼ 男子失控自撞路樹車輛翻覆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，所幸駕駛送醫後性命無虞。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄燕巢區高鐵總廠路昨（25日）深夜接近12點發生一起翻車意外事故！警方獲報到場，發現渾身是傷的葉姓男駕駛從一輛自小客車爬出，經了解，他駕駛的車輛行經該路段時因不明原因自撞路樹，隨後翻覆在路旁的空地上！事後葉姓男駕駛雖能自行脫困但他腿部受傷，警消合力先將人送醫，所幸性命無虞，不過經過抽血檢測後，他血液中酒精濃度超過0.03%，被依公共危險罪送辦。

警方表示，這起自撞案件發生在25日深夜11點半左右，當時42歲的葉姓男駕駛開車行經燕巢區高鐵總廠路59號前，因不明原因失控自撞路樹後，整輛車翻覆在路旁的空地，儘管駕駛在警方還沒趕到現場時，就忍痛自行從翻覆的車輛中爬出，但他腿部受傷，消防隊獲報趕來立刻將人送往醫院救治，所幸沒有生命危險。

▲▼ 男子失控自撞路樹車輛翻覆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，所幸駕駛送醫後性命無虞。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，經了解葉男當時開著白色自小客車從楠梓出發，要前往燕巢養雞場工作途中，行經事故地點時意外自撞路樹，隨後車輛翻覆，但經警方現場勘查高鐵總廠速限僅50公里，倘若男駕駛沒有超速，撞上路樹應不至於整輛車翻覆；且葉男經抽血檢測後，血液中酒精濃度超過0.03%，經警方訊後將人依公共危險罪移送偵辦。

岡山分局呼籲，治安沒有假期，呼籲市民勿心存僥倖，以身試法，應落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，確保自己及他人行車安全。

▲▼ 男子失控自撞路樹車輛翻覆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男子深夜自撞路樹車輛翻覆，路樹也被撞斷。（圖／記者黃子倩翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光

更多新聞：

台南無業男缺錢衝高雄搶女子皮包　警靠電眼6小時火速破案

高雄酒吧偷營業！店員叫「熊貓外送」露餡　4人沒戴口罩店家慘了

大社卡拉OK還在開　3男唱歌被抓包！闆娘急關燈來不及了

高雄妹沒戴口罩買嘸碗粿！衝隔壁店與闆娘「互扯髮」原因曝

ET快訊
中央抗疫新規定曝！　快篩陽性「在家隔離可能變常態」
全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年
雲端發票「消費1億」只中600元　明細曝光傻眼：這麼慘
陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情
本土破4000！最新地圖「本島全變色」　最後淨土也失守
新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

市中心租33棟豪宅種大麻！富二代「150萬加盟」　10億大麻農場 曝

刑事局國際科3隊員「打過疫苗」快篩陽性　辦公室漏夜再消毒

萬華茶室女轉戰南投陪侍引爆疫情　法務部下令要速查嚴辦

樂華夜市凌晨火警！7旬婦躲浴室避濃煙　警消入門她倒地送醫不治

站崗快篩站曝「汗濕身照」崩潰！警察162字揭血淚：都是折磨我們

快訊／北市刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後「無症狀」快篩呈陽性反應

快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

「不要！」就在朋友面前…三峽男「舉槍自戕」命危急救中

快訊／北市警局督察室女工友發燒「篩檢確診」　全員將快篩

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

市中心租33棟豪宅種大麻！富二代「150萬加盟」　10億大麻農場 曝

刑事局國際科3隊員「打過疫苗」快篩陽性　辦公室漏夜再消毒

萬華茶室女轉戰南投陪侍引爆疫情　法務部下令要速查嚴辦

樂華夜市凌晨火警！7旬婦躲浴室避濃煙　警消入門她倒地送醫不治

站崗快篩站曝「汗濕身照」崩潰！警察162字揭血淚：都是折磨我們

快訊／北市刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後「無症狀」快篩呈陽性反應

快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

「不要！」就在朋友面前…三峽男「舉槍自戕」命危急救中

快訊／北市警局督察室女工友發燒「篩檢確診」　全員將快篩

常戴口罩也不怕！夏日必備5款「舒緩保濕神品」　泛紅乾癢都消失

子瑜直播談台灣疫情！　甜嗓打氣「大家一起戰勝」

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

週末跑陽明山玩！吳鳳痛批遊客自私：疫情就是這樣擴散

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

王柏融勝打感謝谷內？日媒曝真相 杉谷秀中文：打得好！

大蛇丸新片「無罩趴趴走」！他怒截圖公審　網傻眼掀戰：別秀下限

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

網購啦！「芸芸同款」水鑽包現省4萬元　adidas官網藏了「新品66折」

可倫坡外海貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」危及海豚路線

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

社會熱門新聞

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

就在朋友面前…三峽男「舉槍自戕」命危急救中

訊／新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

台中大樓工地大火　整層全陷火海

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

疫情打亂販毒供應鏈　大麻王自創產銷一條龍竄起

北市警局女工友發燒確診　將全面消毒

樂華夜市凌晨火警　7旬婦倒地送醫不治

刑事局國際科3人「打過疫苗」快篩陽性

雪乳妹約援交稱打2劑AZ疫苗　老司機噴笑

陳進興「闖紅燈」性侵護理師　他堅持採驗加一條死罪

「極毒營業」彰化縣府罰30萬　秀妃養生館不甩禁令

更多熱門

相關新聞

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

由於疫情嚴峻，全國進入三級警戒，大家都擔心群聚，但台灣氯乙烯林園廠遭爆，上工前數十名工作人員會聚集在廠區開會，人數已超過室外10人以上禁令。高雄市衛生局表示，職場工作所需不在限聚令範圍內，沒有違規，但還是不妥，已請勞工局輔導；廠方也表示已採分批分流，降低群聚可能。

高雄確診夫妻去過好市多！匡列人數衛生局給答案

高雄確診夫妻去過好市多！匡列人數衛生局給答案

高雄男猥褻瑞豐夜市「二公主」畫面曝

高雄男猥褻瑞豐夜市「二公主」畫面曝

林瑋豐被揪自導自演帶風向！陳其邁回應

林瑋豐被揪自導自演帶風向！陳其邁回應

新北男高雄2日遊1傳8！友人按摩卻「講錯地點」

新北男高雄2日遊1傳8！友人按摩卻「講錯地點」

關鍵字：

高雄岡山分局燕巢區自撞路樹駕駛警方

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

雲端發票消費1億只中600！明細曝光網看傻

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面