新婚妻早產誕男嬰！報戶口卻認定該「從前夫姓」　她痛斥民法無理

記者黃子倩／高雄報導

竟有如此離譜的事！高雄一名24歲的蘇小姐去年7月份和黃姓前夫離婚後，與現任老公范姓男子再婚且懷孕，原是喜事一件，豈料蘇小姐懷孕後期因胎位不正，上個月底「迫切性早產」，這竟會是噩夢的開始。原來夫妻倆開心迎來新生命替兒子報戶口時，竟被戶政人員告知：「回推受孕的時間差8天才超過離婚後的法定受胎期302天，因此現行法令認定男嬰的生父是蘇小姐前夫。」這消息讓蘇小姐夫妻難以接受，她的丈夫更驚訝孩子明明是自己的卻要「跟別人姓」，直呼不合理。

▲小男嬰剛出生一個月模樣可愛，但他的父母卻因為孩子早產問題無法順利報戶口。（圖／當事人提供）

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蘇小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問指出：「今天如果我沒有早產，就不會有這樣的狀況了！但是要不要早產這點我根本沒有辦法控制，現在跟我說報戶口只能報在前夫那邊，就算我出示了孩子的早產證明也沒有用」蘇小姐痛批現行法令不盡人情。

▲蘇小姐提供男嬰早產的證明給戶政人員看，依舊起不了作用。（圖／當事人提供）

更何況目前戶政事務所戶政人員，依照蘇小姐實際將兒子生出來的早產日期（4月底）認定是推算依據，往回推的話，蘇小姐是在去年7月離婚後第294天將孩子生下，與法訂的受胎期302天，中間差了8天，現在蘇小姐與先生無奈，只能提出客觀的事證，例如事後自費進行「DNA親子血緣鑑定」，再向法院提起「否認之訴」。

待勝訴確定判決後，再持判決書及判決確定證明書，向戶政事務所申請嬰兒的父親姓名更正登記！這時候男嬰的實際生父則可以同步申辦「認領登記」，但蘇小姐認為：「我現在先生的孩子，必須要經過如此漫長的時間才能報戶口，依照我上網查的時程，可能要拖到半年後，一切才能完全確定。」

蘇小姐說這中間一來一回，要不斷地在醫院及法院之間奔波，實在是非常不合理！認為現行的法令有待修改的地方，另外她再三強調，今天孩子早產出世到現在一個月了，身形比起其他足月的孩子依舊瘦小，且還在保溫箱內，如今該開心迎接新生命的夫妻倆，竟然會遇到如此離譜的狀況，且憑他們自己的力量根本無力抗衡，實在覺得很無奈。

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