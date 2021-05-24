與東方紅確診按摩女「戴口罩連結」　竹山男染疫...同住3人隔離

記者高堂堯／南投報導

南投「東方紅」疫情延燒，南投縣政府今日公布1例確診個案（案4916），為一58歲男子，經衛生局疫調發現日前與「東方紅時尚會館」確診按摩女（案4305）有所接觸，通知採檢後於今日確診為新冠肺炎確診病例，該男子目前無症狀，昨（23）日晚間醫院已收治治療中。

▲南投縣長林明溱（左）、衛生局長黃昭郎等人召開記者會說明最新確診者足跡等疫情資訊。（圖／南投縣政府提供）

位於草屯鎮的「東方紅時尚會館」昨爆5位按摩女確診，皆為遭另2名來自萬華的按摩女傳染；南投縣政府今天首度以臉書直播方式召開疫情說明記者會，縣長林明溱、副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎、警察局長呂新財和建設處長李正偉共同出席，發布最新確診者足跡圖等資訊。

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▲竹山鎮確診男子的足跡圖。（圖／南投縣衛生局提供）

據南投縣衛生局發布的足跡圖顯示，該名確診男子於雲林縣農地務農，17、18日皆於雲林林內鄉和竹山鎮自家間往返；但19日中午12時至下午2時間，曾自行開車前往名間鄉，與「東方紅時尚會館」其中一名確診按摩女接觸，雖自述有戴口罩，仍遭傳染，衛生局昨日晚間通知採檢，今天確診。

▲竹山鎮農民與「東方紅」確診按摩女接觸遭傳染，全鎮今進行大清消。（圖／竹山鎮公所提供）

足跡圖顯示，確診男子在赴東方紅隔（20）日至22日，作息依舊單純，除了赴雲林務農和返家，僅有20日和22日下午曾赴竹山祖師街上的農具五金行，以及21日上午9時赴集山路一段的「和康商行」消費；同住家人接觸者共計3人，昨日也都已採檢，所幸報告皆為陰性，目前居家隔離中。

縣府衛生局長黃昭郎表示，確診男子先前曾往返竹山、草屯以及雲林縣林內鄉，衛生局已進行個案公共場所活動史，疫情調查和清潔消毒，也請縣府環保局於今日啟動該鎮全區清潔消毒；目前與「東方紅」相關累計的確診案例已達6例，衛生局與縣警局持續合作進行疫調、追查有關的消費者足跡。

▲「東方紅時尚會館」爆5位按摩女確診。（圖／翻攝草屯鎮長簡景賢臉書）

縣府衛生局提醒曾於足跡圖所列時間、場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至本縣6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報南投縣政府衛生局，相關疑問請撥打1922或2220904。



6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院

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