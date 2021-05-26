▲ 居家照護不停擺，關山慈濟加強居服員防疫量能 。（圖／關山慈濟提供）

記者楊漢聲／台東報導

淨土台東在25日爆出確診新冠肺炎案例，然而在人人自危儘量避免外出之際，卻有一群完全遵守防疫規定，但必須每天四處串門子的人，他們是關山慈濟醫院的「居家照顧服務員」，簡稱「居服員」。關山慈濟醫院居家服務組代理組長馬怡仙表示，目前居家服務的個案共有227位，因疫情要求中斷服務的已經有19位。

「阿公早安，今天要先幫你洗澡喔!」自傳出台灣有照服員確診新冠肺炎，讓台東許多需要居家照顧服務的家庭雖然非常需要居服員的幫忙，但家屬也開始擔憂，每天至家裡協助的居服員會不會拉高了防疫的風險？

為強化居服員的信心與防疫量能，關山慈院長照室主任古花妹表示，關山慈院除每日量測居服員體溫，加強防疫措施的教學，並提供個人防護裝備(PPE)，包含防護面罩、圍裙、手套、口罩、酒精等給每一位居服員。若服務個案家中有正在接受居家隔離、居家檢疫的成員，也會依衛生局通知，立即暫停所有服務以確保照服員的安全。

關山慈院長照室主任古花妹表示，依衛生局公告行事，目前已暫停各日照據點的所有課程，並以電話關懷代替到宅訪視，居家護理也集中管路更換的時間以減少外出頻率，居家照顧服務項目則維持正常運作，唯「陪同就醫」這一項，依照三級防疫警報規定，居服員暫時無法陪同家屬前往醫院，只能夠帶長輩至鄰近衛生所或社區診所看病。

關山慈濟醫院再次提醒民眾，疫情嚴峻期間，請盡量減少外出，遵照勤洗手、正確配戴口罩之規定，謹守中央防疫規範，才能讓疫情早日轉危為安，化險為夷。

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