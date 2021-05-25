草屯東方紅2傳5＋1　醫師憂：感染已3輪籲發細胞簡訊：恐變小萬華

▲「東方紅」按摩女確診引爆南投疫情。（圖／資料照片）



記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻，南投疫情又被早被勒令停業的八大行業「東方紅時尚會館」引爆，民怨迭起；草屯療養院醫師沈政男稍早在臉書上PO文，指萬華群聚案例至少在草屯已傳了2到3輪，疾呼「莫讓草屯變成小萬華」，認為南投縣府應動用所有資源清查有多少人與東方紅按摩女接觸過，必要時可請中央協助。

南投縣府於前（23）日公布「東方紅」有5名按摩女，遭2名在5月8日自台北萬華區南下工作的染疫按摩女傳染確診，昨天又公布一名竹山鎮58歲男子確診，他於19日曾與上述5人其中一人在名間鄉碰面，而且在縣府疫調時強調他們只是聊天，沒有「人與人連結」。

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▲草屯療養院醫師沈政男呼籲南投縣府主動徹查接觸過「東方紅」按摩女的民眾。（圖／翻攝沈政男臉書）

沈政男指出「有沒有『人與人連結』不是重點，而是只要近距離接觸十五分鐘不戴口罩，就有可能染疫。」也質疑縣府在16日就通令轄內八大行業場所必須停止營業，為何19日還會發生染疫按摩女與民眾有所接觸的情形。

沈政男表示，從疫調來看，萬華疫情侵入至少在草屯傳了兩到三輪了，「真的不能小覷其中所衍生的案例數量。」他呼籲南投縣府應動用所有可能的資源，徹底查出5月8日後曾與東方紅按摩女近距離接觸的民眾身分和人數，不能只是

被動勸說這些人出面接受疫調。

沈政男舉例，萬華群聚事件爆發後，中央疫情指揮中心曾針對出入染疫熱區的人發部細胞簡訊，南投縣府應比照辦理，若有困難應該請求中央幫忙；最後強調「防疫絕對不能大意，否則如果讓草屯變成小萬華，其政治責任恐怕不是任何人能夠承擔。」



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