　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營運補助專案漏接這些人！文化部：藝文紓困3.0將儘速啟動

▲▼文化部提出藝文損失補助，「藝文事業營運補助專案」懶人包（圖／文化部）

▲文化部提出「藝文事業營運補助專案」，後續將儘速提出藝文紓困3.0。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

疫情升溫再次重創國內藝文產業，文化部在14日緊急推出「藝文營運損失補助專案」，開放相關產業申請，不過有表演團體和工會、協會、藝術工作者反應，此次專案未能全面涵蓋各類型藝文產業，更缺乏個人工作者申請管道。文化部對此表示，將儘速啟動「藝文紓困3.0」，盡最大努力給藝文工作者必要協助。

文化部14日公布藝文營運損失事業補助方案，針對此波5月11日～6月8日受到衝擊的國內表演藝術團隊展演活動、我國表演人演出之流行音樂公開售票演唱會、電影國片商業映演等進行補助，凡符合條件，且為我國設立登記或立案之法人、非法人團體，或是負責人具我國國籍的商號，都可以提出申請，5月17日12時～6月17日期間，都能郵寄送件或線上申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過後續有不少公（工）協會、表演團隊、藝術工作者反應，此次專案補助未能全面涵蓋各類型藝文產業，也缺乏個人工作者申請管道。

文化部說明，由於目前行政院所提「紓困特別條例適用時間再延長一年、特別預算經費上限修正為6,300億元」，仍須送請立法院審議。因此文化部先行盤點需求，以3億元規模，首先針對6月8日前受「室外500人以上、室內100人以上集會停辦」、「座位改採梅花座」等規定影響的表演藝術展演活動、流行音樂演出、電影國片商業映演的營運支出及票房損失進行補助。
 
而此三類型藝文事業提出申請時，皆應充分考量參與製作的團隊、個人等損失，詳列申請補助項目，並落實照顧各環節工作者。另外也將配合行政院作業，啟動「藝文紓困3.0」各項規劃。

文化部強調，經歷去年疫情艱困的2次藝文紓困，深刻理解各領域藝文工作者受影響樣態，將配合行政院作業，儘速公告藝文紓困3.0方案，以全面性照顧各領域、各類型藝文工作者度過疫情難關。

另外，國家兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」，也發起「雨天，我們撐傘」方案，觀眾可將票券退款轉捐給原節目主辦單位，也開放民眾直接以捐款行動，表達對藝文表演團體的支持。

最高250萬！文化部「藝文補助」5／17起開放　5張圖看懂如何申請

ET快訊
疫情再延燒民眾怕爆！醫護粉專籲「做好4件事」：只有你能保護自
基隆桃園「為何沒升三級警戒？」　陳時中曝原因
雙北升三級！　陳時中：外送有必要性不會停
雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動
快訊／萬華暴增43例　陳時中：大部分是工作者
快訊／萬華單日新增43例「是否封區」？　陳時中：將做滾動式決
雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝「四級標準」：連7日達百
快訊／確診病例暴增180例　教育部：國中會考正常舉行
柯文哲宣布：台北市即刻啟動「第三階段防疫計畫」
室內5人聚會全停！本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一
「單日新增180例」43例在萬華　陳時中：熱區有不一樣的感染
快訊／雙北升三級警戒　侯友宜緊急召開應變會議：非必要勿外出
快訊／雙北升三級警戒　蘇貞昌：沒有停止上班上課
雙北三級警戒！陳時中：室內場所全關、醫院大量設置戶外篩檢
快訊／單日增180例確診　陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒
快訊／14日180人確診　蘇貞昌宣布祭更強規範防疫
LIVE／疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明
快訊／「獅子王之友」隱匿接觸者　侯友宜重罰30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1天炸180人確診！醫護哥直擊象山公園　「阿公阿嬤一舉動」怒炸　

疫情再延燒民眾怕爆！醫護粉專籲「做好4件事」：只有你能保護自己

會考社會圖表題達5成！　綠蠵龜、台灣雲豹、太陽能發電入題

基隆桃園「為何沒升三級警戒？」　陳時中曝原因了

大眾運輸今起減班！車站全面「禁止飲食」　不會進行實名制管理

雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動

雙北升三級！陳時中：外送有必要性不會停　違規社交聚會有裁罰

封城在即？本土爆180例「雙北升三級」　網怕爆：還是有人不戴口罩

單日增180例「萬華狂爆43例」　陳時中：大部分是工作者

快訊／國中會考高雄考區3考生發燒！　備用試場緊急啟用

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

生日送超小洋裝鼓勵老婆減肥！　男收到「大尺寸回禮」網：神反擊

1天炸180人確診！醫護哥直擊象山公園　「阿公阿嬤一舉動」怒炸　

疫情再延燒民眾怕爆！醫護粉專籲「做好4件事」：只有你能保護自己

會考社會圖表題達5成！　綠蠵龜、台灣雲豹、太陽能發電入題

基隆桃園「為何沒升三級警戒？」　陳時中曝原因了

大眾運輸今起減班！車站全面「禁止飲食」　不會進行實名制管理

雙北以外都二級！陳時中：二、三級地區民眾不要移動

雙北升三級！陳時中：外送有必要性不會停　違規社交聚會有裁罰

封城在即？本土爆180例「雙北升三級」　網怕爆：還是有人不戴口罩

單日增180例「萬華狂爆43例」　陳時中：大部分是工作者

快訊／國中會考高雄考區3考生發燒！　備用試場緊急啟用

58歲潘若迪「現在不上什麼時候唱」曝歌手夢計畫

教育部：補習班、安親班維持正常上下課　採高規格防疫

1天炸180人確診！醫護哥直擊象山公園　「阿公阿嬤一舉動」怒炸　

疫情再延燒民眾怕爆！醫護粉專籲「做好4件事」：只有你能保護自己

會考社會圖表題達5成！　綠蠵龜、台灣雲豹、太陽能發電入題

基隆桃園「為何沒升三級警戒？」　陳時中曝原因了

大眾運輸今起減班！車站全面「禁止飲食」　不會進行實名制管理

雙北升3級警戒　陳建州：PLG冠軍Ｇ4今日彰化照常舉辦

單日爆180例　SBL、WSBL冠軍賽延到第三級警戒解除後

陸溫哥華總領館遭潑灑、塗鴉　囂張男子「攔車吐口水」全都錄

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

醫讚確診女1舉動救高雄　網：根本不對

雙北三級警戒！陳時中：室內場所全關

新北某專科學生傳染疫「部分班級停課」　學生不滿洗版

東海商圈深夜「化學兵消毒」　民眾瘋傳怕爆

單日新增180例！陳時中：43例在萬華

這7例本土最可怕！台大醫曝「3大觀察重點」

馬偕專校三芝校區傳確診！校方證實停課2周

更多熱門

相關新聞

快訊／疫情衝擊藝文票房損失6億　文化部準備公告補貼方案

快訊／疫情衝擊藝文票房損失6億　文化部準備公告補貼方案

因應國內新冠肺炎疫情增溫，全國防疫升級大型活動都面臨停辦，許多藝文活動都受到衝擊。文化部13日於行政院會上說明，粗估損失金額約為6億，針對藝文團隊因防疫升級產生的票房損失，文化部也將於近日公布專案補貼方案。

文策院12億搞不定CCC漫畫　可能換人做？

文策院12億搞不定CCC漫畫　可能換人做？

藝文票房損失6億！文化部紓困補償明公布

藝文票房損失6億！文化部紓困補償明公布

防疫升級！金穗獎等7活動延期

防疫升級！金穗獎等7活動延期

三讀通過！臺史博、臺文館升級

三讀通過！臺史博、臺文館升級

關鍵字：

藝文紓困3.0藝文補助文化部

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

快訊／本土確診驚爆逾180例　政院宣布防疫升級

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

愛莉莎莎抱怨「住在毒窟萬華」怕爆！

快訊／合庫證實土城分行主管家屬確診！　已緊急全面消毒

萬華女「陽性」搞失聯　防護衣住處尋獲

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

台股12日崩跌「違約交割」逾3億　集中這3檔

更多

最夯影音

更多
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面