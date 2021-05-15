營運補助專案漏接這些人！文化部：藝文紓困3.0將儘速啟動

▲文化部提出「藝文事業營運補助專案」，後續將儘速提出藝文紓困3.0。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

疫情升溫再次重創國內藝文產業，文化部在14日緊急推出「藝文營運損失補助專案」，開放相關產業申請，不過有表演團體和工會、協會、藝術工作者反應，此次專案未能全面涵蓋各類型藝文產業，更缺乏個人工作者申請管道。文化部對此表示，將儘速啟動「藝文紓困3.0」，盡最大努力給藝文工作者必要協助。

文化部14日公布藝文營運損失事業補助方案，針對此波5月11日～6月8日受到衝擊的國內表演藝術團隊展演活動、我國表演人演出之流行音樂公開售票演唱會、電影國片商業映演等進行補助，凡符合條件，且為我國設立登記或立案之法人、非法人團體，或是負責人具我國國籍的商號，都可以提出申請，5月17日12時～6月17日期間，都能郵寄送件或線上申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過後續有不少公（工）協會、表演團隊、藝術工作者反應，此次專案補助未能全面涵蓋各類型藝文產業，也缺乏個人工作者申請管道。

文化部說明，由於目前行政院所提「紓困特別條例適用時間再延長一年、特別預算經費上限修正為6,300億元」，仍須送請立法院審議。因此文化部先行盤點需求，以3億元規模，首先針對6月8日前受「室外500人以上、室內100人以上集會停辦」、「座位改採梅花座」等規定影響的表演藝術展演活動、流行音樂演出、電影國片商業映演的營運支出及票房損失進行補助。



而此三類型藝文事業提出申請時，皆應充分考量參與製作的團隊、個人等損失，詳列申請補助項目，並落實照顧各環節工作者。另外也將配合行政院作業，啟動「藝文紓困3.0」各項規劃。

文化部強調，經歷去年疫情艱困的2次藝文紓困，深刻理解各領域藝文工作者受影響樣態，將配合行政院作業，儘速公告藝文紓困3.0方案，以全面性照顧各領域、各類型藝文工作者度過疫情難關。

另外，國家兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」，也發起「雨天，我們撐傘」方案，觀眾可將票券退款轉捐給原節目主辦單位，也開放民眾直接以捐款行動，表達對藝文表演團體的支持。

最高250萬！文化部「藝文補助」5／17起開放 5張圖看懂如何申請