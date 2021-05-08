「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展　桃園文化局5月隆重登場

▲自由的風臺灣繪畫研究所特展桃園登場。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局即日起至5月23日，與「呂雲麟紀念美術館」合作舉辦「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹臺灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構，展出石川欽一郎、倪蔣懷、陳植棋、洪瑞麟、張萬傳、陳德旺等6位前輩藝術家共計28件作品，展覽地點於文化局3樓第一展覽室，是場難得且別具意義的臺灣美術特展。

文化局長莊秀美指出，石川欽一郎是日治時期臺北第一師範學校以及臺北師範學校圖畫科教師，可說是臺灣近代西洋美術的啟蒙者。倪蔣懷則是石川在臺灣的第一個學生，在石川的啟蒙與鼓勵下，倪蔣懷致力培育臺灣的美術人才，1929年在臺北大稻埕正式成立「臺灣繪畫研究所」，這是臺灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構，當時臺灣著名的畫家石川、陳植棋、楊三郎、藍蔭鼎等都曾於該研究所任教。

▲文化局長莊秀美指出，「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，介紹臺灣歷史上第一個西洋繪畫的教學機構。（圖／文化局提供）

雖成立僅短短兩年，於1931年底即結束研究所活動，然而在當時的社會環境下，臺灣繪畫研究所像是吹起一陣自由的風，夾雜著對於藝術的追求與身為臺灣人的自我期許，啟蒙洪瑞麟、張萬傳和陳德旺等當時年輕藝術家。這些藝術家日後在臺灣藝壇大放光采，陸續組織了mouve洋畫集團、臺灣造型美術協會，以及戰後紀元畫會等，對於繪畫組織與美術運動的各式主張，在臺灣美術史上產生重要且深具意義的影響。

本次「自由的風：臺灣繪畫研究所」特展，是由「呂雲麟紀念美術館」館長呂學偉建築師提供其家族珍藏的畫作與相關史料，並獲得許多前輩藝術家的後代親友協助，在桃園市政府文化局支持合作下開展，展出石川欽一郎、倪蔣懷、陳植棋、洪瑞麟、張萬傳、陳德旺等6位前輩藝術家共計28件作品，重現臺灣深厚文化美學記憶底蘊和1920年代臺灣美術風貌。

為使民眾更加瞭解臺灣美術發展，展覽期間邀請知名策展人林振莖、國立臺灣師範大學美術系系主任白適銘、以及臺灣美術史研究專家白雪蘭等，分別進行導覽及專題講座，歡迎民眾前往欣賞。

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