台南1傳7案　醫師幫他看病「打疫苗+N95」竟染疫...護理師也確診

▲台南市長黃偉哲表示將爭取第一線警消人員能優先施打疫苗，並呼籲大家勿往外縣市走，如果有進入縣市的，請家人多注意與幫忙，請在家自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日新增2例確診個案，累積確診20案，其中幫案4926看診的醫師，有施打疫苗，還戴N95口罩，結果醫師、護理師雙雙染疫；台南市衛生局長許以霖指出，疫苗並非能百分百免疫，但臨床證實可百分之百不變成新冠肺炎重症，黃偉哲市長呼籲民眾戴好口罩，避免到外縣市等人流移動，減少染疫。

黃偉哲指出，陳時中部長說，糾正戴口罩也要警察去取締，沒有歇業的八大行業也是警察去取締，所以警察跟第一線的消防員，譬如說開救護車去載送病患，有一些病患不知道是不是確診者，或是已知確診，卻要載確診者到相關地方，要用救護車來幫忙，所以說對於第一線的警察和消防人員，尤其是執行和防疫作為相關的警察或消防員，台南市政府強烈建議中央，還是要提撥部分的疫苗，在28日施打疫苗時，希望能提撥部分疫苗，能夠優先給這一類執行防疫工作相關的警消人員來施打，這一波疫苗到貨量有41萬劑，41萬劑有一部分當然優先提供給第一線人員醫護人員，但是對於執行的警察和消防人員，強烈建議中央能夠撥出部分的量能，能夠給警消來施打。

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對於27日行政院院會，會討論到的紓困措施，台南市政府也希望說能盡量，必須要符合3三級防疫措施，不管是歇業，不管是受影響的小生意，或者是基層職業公會的從業人員，生活馬上面臨到窒息性的停止，希望政府在這方面，能夠優先給予他們一個照顧，那對於紓困的方面，盡量從輕從寬從鬆，能夠予以處理。

針對案4926一個人傳七人的案例中，幫他看診的醫師有施打疫苗、戴N95口罩，卻與護理師雙雙染疫；黃偉哲說，這個部分疫苗的保護力都是有極限的，疫苗的作用可以降低感染的風險與降低感染的嚴重度。許以霖說，其實就算做了全副防護，在高風險的醫療行為中風險仍是較高，公開呼籲非必要的醫療行為應該暫停。施打疫苗除了減少得到covid-19的症狀，也可以百分之百避免確診後變成重症的機率。案4926本人看病，疫調已完成，所有的病患皆已匡列並完成採檢，已列為自主健康管理。

有關前疾管局長蘇益仁表示，未來除需要觀察重症死亡數以外，呼籂中南部要嚴加防守，擴大篩檢阻斷傳播鏈的建議，台南市長黃偉哲指出，目前台南市確診者都是接觸特定接觸者，很感謝蘇益仁教授的建議與幫忙，全台為何會進入3級就是因為疫情有擴散現象。中南部一定要嚴守明，畢竟我們未進入4級，只能盡量呼籲大家勿往外縣市走，如果有進入縣市的，請家人多注意與幫忙，請在家自主健康管理。也希望鄰里發揮互助精神，勸導彼此避免外出與戴口罩，很重要的是民眾自發的力量，自律、他律很重要。

許以霖局長表示，蘇益仁教授也是防疫專家委員會成員之一，感謝指導。目前台南市沒有重症病患，但市府已做好準備，市府已經在擴大篩檢，台南市擴大篩檢的對象，並未只針對接觸者，如有需要的話我們也會協助採購，除了14所醫院、14所社區篩檢站，還有增設3所採檢站（2個固定、1多動式）共31站，保守估計篩檢量能在2000以上，未來可以往3000的量前進。

有關CDC26日公布新法，八大行業偷營業，業者、顧客都要送辦，關於此項罰則台南市是否隨著CDC的新法更新部分，黃偉哲市長則表示，法律不溯及既往，CDC是26日才宣布開始新規定，而麻豆養生館偷營業是25日查獲，衛生局裁罰12萬元，函送責人及小姐，不包含消費者，這案適用25日之前的法律規定，26日起則適用新的法律規定。

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