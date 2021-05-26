北市聯醫工會求救喊「崩壞在即」　時力要求政府正視醫療量能

▲本土新冠肺炎疫情升溫，雙北市醫療量能吃緊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，醫療體系量能也幾近緊繃，台北市聯合醫院企業工會25日晚間發出聲明，表示政府雖然宣稱醫療量能足夠，但實際情況卻完全相反。對此，時代力量26日提出五大呼籲，要求中央及地方防疫指揮中心，正視第一線的危急情況。

北市聯醫工會25日晚間在臉書以「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助」為題PO文，表示近日確診病患不斷增加，無數的員工都在申訴求救，基層已經失去方向，不知道該如何是好，「我們不想引起社會恐慌，只是希望社會可以聽見我們求救的呼喊。」

時代力量26日表示，本土疫情迅速升溫，醫護作為防疫第一線，正面臨嚴峻挑戰，尤其於疫情熱點的雙北，醫療量能更是徹底滿載、甚至超載的狀態，如何共同守住醫護防線，需要各界立即正視，以及提供充分支援的關鍵時刻，時代力量為此提出五大呼籲。

首先，時代力量認為，要解決問題前，必須先誠懇面對問題，請中央及地方防疫指揮中心，正視第一線的危急情況。

時代力量指出，依據台北市立聯合醫院企業工會25日發出的聲明，列舉許多觸目驚心的實況，希望中央和地方確實掌握這些當前醫療現場的慘況，並請立即提供具體協助。

其次，時代力量表示，政府應改善匡列及通報系統的繁瑣程序及效率，以減少群體染疫風險及醫護工作負擔。

時代力量說，目前從檢疫、安置到通報，不僅要通過層層轉達，耗費了大量行政成本，也出現了嚴重的時間差，也使得接觸過確診病患的醫護人員，直到數天後才會得知可能接觸到確診者，需要自主隔離，造成「醫護染疫」及「院內感染」的風險大增。

第三，時代力量呼籲，應給予醫護更有保障的勞動權益，讓第一線更無後顧之憂。醫護人員執勤結束回家休息時，不僅會擔心家人染疫，同時也可能遭受社區鄰居的不友善對待，因此希望政府儘速協助提供臨時住所。

時代力量說明，目前中央已下達指示，雙北也已跟進公布具體施行辦法，除了各縣市應該加速盤點所需住宿點和經費，也提醒各級政府注意住所的消毒，共同給醫護人員在辛苦執勤完一個安心休息的地方。

第四，時代力量呼籲，其他縣市應預先盤點醫療資源是否充足，提早演練分艙分流及分區照護。目前雙北疫情升溫最快，除了中央協助調度醫療資源來支援外，醫療量能尚有餘裕的縣市，也可以預先盤點及補充，確保當需要收治大量病患時，醫療資源能夠負荷。

此外，各縣市醫院也應事先演練分艙分流及分區照護，避免屆時手忙腳亂及擴大感染風險。

最後，時代力量也說，中央地方應加速落實就醫分流，大家一起把醫療空間優先留給防疫及急重症。

時代力量指出，目前雙北負責收治肺炎病患的醫療單位，已處於量能滿載與超載的狀況，當務之急是協助院內其他病患進行分流及預先降載，必須透過中央與地方確實掌握整體醫療資源的負載情況，以制度性和勸導來進行分流，才能確保醫療量能可以順利撐到6月14日，甚至進一步延長。

時代力量也呼籲，國人應依循醫療分級就診，保護自己也保護別人，一起把醫療量能留給更需要的人。

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