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花防部陸軍化學兵動員協助　台東金峰、太麻里全面大消毒

▲▼ 花防部陸軍化學兵支援台東鄉鎮大消毒，把握時效全力清消 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 花防部陸軍化學兵支援台東鄉鎮大消毒，把握時效全力清消 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣自昨(25)日有確診案例並公布足跡後，台東防疫消毒大隊就前往大街小巷，並針對相關地區執行大清消，另外，台東縣政府表示，在縣府爭取下，獲得陸軍花東防衛司令部化學兵連支援，明(27)日9點起在金峰跟太麻里兩鄉實施全面性協助清消作業。

饒慶鈴表示，新冠疫情爆發後，台東防疫消毒大隊同仁就隨時待命相當辛苦，除了每日清消一定確實執行，只要一得知公布足跡相關地點後立即完成清消，感謝國軍化學兵進駐台東協助我們做全面性消毒，27日金峰跟太麻里鄉將由國軍化學兵及防疫消毒大隊一同配合執行全鄉地毯式消毒，加強消毒能量更安心且效率更高更能保護大家，呼籲鄉親減少不必要的移動，口罩戴好戴滿。

▲▼ 花防部陸軍化學兵支援台東鄉鎮大消毒，把握時效全力清消 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

環保局指出，當台東有公佈足跡之後，台東防疫消毒大隊第一時間整隊馬上規劃防疫區域跟規模，立刻調派人力機具去做最適當、最佳的清潔消毒，截至昨(25)日為止公佈的足跡相關區域均已消毒完成，防疫消毒大隊十分感謝化學兵全力協助，希望在各單位協助後能夠做到最好的效果滴水不漏的原則。

環保局說明，第二作戰區指揮部將共計派遣官兵26員、車輛裝備兩類三項七件(悍馬車4輛、輕型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛)，27日將前往金峰鄕和太麻里鄕等2處，執行確診足跡消毒任務，並視現場進度持續派遣兵力及裝備馳援。 另外，27日的消毒作業，也請有關單位通報金峰跟太麻里鄉鄉民，國軍化學兵從9點開始就會陸續在各村消毒，在消毒時，請大家緊閉門窗不要外出，如果一定要出門請記得配戴口罩，國軍化學兵所使用的消毒藥劑，為1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害，大家無需擔心。

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