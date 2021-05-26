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日經亞洲：台日韓爭相研發國產疫苗　防堵疫情力拚出口

▲▼ 新冠疫苗,疫苗,美國紐約。（圖／路透）

▲全球新冠疫情大流行，各國爭相研發疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

全美國截至25日已有49.5%人口至少接種一劑新冠疫苗，放寬完全接種疫苗的民眾佩戴口罩的規定。日媒《日經亞洲》報導，目前台灣、日本、南韓也可望盡快研發出自己的疫苗，除了要遏止境內疫情蔓延，提供國人年度追加施打劑量，最終輸出疫苗。

文中提到，當美國總統拜登宣布放寬口罩規定時，其實許多南韓人感到相當羨慕，認為南韓政府在取得、配送新冠疫苗動作慢半拍，就連自行開發本土疫苗的速度也緩慢。

除了南韓，如今台灣也出現類似狀況，在疫情再度爆發的同時，面臨著加快疫苗接種壓力及等待國產疫苗生產取得進展。此外，日本也出現疫苗開發緩慢的批評聲浪，國家重要顧問團25日也提出一系列旨在加強國產疫苗開發能力的建議。

▲▼ 義大利研究人員在實驗室上班，針對疫苗進行研發。（圖／路透）

報導形容，不論是台灣、日本還是南韓，都可望盡快研發出國產疫苗，要阻止境內疫情傳播，同時提供國人年度追加施打劑量，最終輸出疫苗。但這絕非易事，依據衛生當局及藥廠的說法，製藥公司完成疫苗研發、取得生產許可仍需要時間，就算不花費數年，也要好幾個月的時間。

南韓政府透露，現已有5間南韓藥廠正在進行第一階段或第二階段的臨床試驗，其中部分公司會在今年稍晚進行第三階段試驗。南韓藥廠Genexine執行長Woo Jung-won曾說，「如果我們中途放棄，可能就沒有應對下一波疫情大流行的選項，公司和政府應該盡最大努力完成這場疫苗競賽。」

日本有4間製藥公司正在研發疫苗，包括東京的第一三共株式會社（Daiichi Sankyo）及大阪的鹽野義製藥（Shionogi Pharmaceutical）。至於台灣，目前有3間藥廠開發國產疫苗，包括高端疫苗生物製劑股份有限公司、聯亞生技及國光生技，其中高端、聯亞均已進入第二期臨床試驗。

▲▼ 新冠疫苗,疫苗施打,疫苗,澳洲。（圖／路透）

文中提到，台日韓政府現正調動所有資源力挺企業開發國產疫苗，美韓兩國針對新冠疫苗合作簽署4項契約與備忘錄，日本4間藥廠總計獲得至少484億日圓的研發生產補貼，台灣政府則在上周證實高端及聯亞都將完成第二期臨床試驗，預計能在7月底供應首批國產疫苗。

然而藥廠坦言，研發最重要的是資金支持來完成第三期臨床試驗，但這中間需要高達數億美元，但許多藥廠並沒有如此雄厚的資金，正尋求全球合作夥伴贊助。專家指出，有鑑於疫苗是擺脫疫情大流行的主要途徑，政府應該慷慨大方支持藥廠。

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