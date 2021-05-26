羨慕！美好市多「3款疫苗」任選…坐車上就能接種　藥妝店也可打

▲美國好市多可以接種新冠疫苗。（圖／左翻攝自推特、右讀者提供）



記者張方瑀／綜合報導

台灣本土疫情爆發，就在全台苦於疫苗數量不夠的同時，美國疫苗的存貨量已經足夠到開放大賣場、藥局皆可預約接種。美國好市多（Costco）就有輝瑞、莫德納和嬌生三種牌子可讓會員挑選，而且只要開車到「得來速」通道，伸出手臂就能施打。

▲美國好市多提供三款新冠疫苗。（圖／翻攝自好市多官網）



美國好市多13日在官網宣布，凡是12歲以上的會員都可以接種新冠疫苗，而根據美國官方規定，12歲至17歲的青少年只能施打輝瑞（Pfizer）疫苗，18歲以上會員可以任選嬌生（Johnson & Johnson ）或是莫德納（Moderna）。

It was a Costco sized vaccine, so I am now immune to EVERY disease / virus ever. pic.twitter.com/WhCfsVNfZI — Mark Dooher (@mdooher) May 21, 2021

根據當地網友說法，好市多會在店外安排得來速通道，只要先在車窗上寫要打什麼疫苗，並將車窗搖下、手臂伸出去，就會有駐店的藥師協助施打疫苗；而除了好市多外，知名連鎖賣場沃爾瑪（WalMart）、連鎖藥妝店CVS藥局（CVS pharmacy）都有提供疫苗接種。

白宮Covid-19數據主任夏帕爾（Cyrus Shahpar）26日發文表示，美國3億3200萬人口中，現階段已有50%美國成人已完整接種疫苗。總統拜登設定7月4日前70%美國成人至少接種一劑疫苗的目標，目前的比例是將近62%。

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