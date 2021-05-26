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彭博分析各國疫苗接種：台灣達到免疫要6年　所需時間比日韓長

▲▼ 台灣新冠疫情。（圖／路透）

▲報導指出，儘管病毒已攻破台灣、新加坡嚴格防線，但其病例數仍遠低於許多歐美國家。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

《彭博》25日公布最新全球新冠疫情防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），排名自4月的第5名下滑至第15名，其中一大原因為疫苗接種率低。依據彭博估算，若按照現階段施打速度，台灣還要至少6年才能達到免疫，所需時間比日本、南韓、泰國、菲律賓等亞洲國家還要長。

▲▼ 依據彭博估算，若按照現階段施打速度，台灣還要至少6年才能達到免疫。（圖／翻攝自彭博）

▲台灣還要至少6年才能達到免疫，所需時間比日本、南韓、泰國、菲律賓等亞洲國家還要長。（圖／翻攝自彭博，下同）

這份防疫韌性排名針對全球53個國家進行評比，評分項目包含月病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等。台灣2020年11月一度排行位居第2，接續數月則維持在5至7名，但到了5月一次下滑至第15名，關鍵原因除了近期疫情升溫，僅0.6％疫苗接種率是最大的扣分項目。

彭博新冠疫苗追蹤（Covid-19 Vaccine Tracker）圖表顯示，若按照現階段施打速度，亞洲多國需要數年才能達到免疫，越南需要至少10年、台灣6年、菲律賓近4年、泰國約3年、馬來西亞約2年，日本、澳洲、南韓、紐西蘭介於1年至2年之間，只有中國、新加坡、香港等地方短於1年。

日本的狀況與台灣相似，自原本第7名下跌至第14名的原因也與疫苗施打有關，最大的扣分項目是3.2%的疫苗接種率。

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