金門、連江、澎湖強推入境篩檢　蘇貞昌嗆不能「國中有國」

▲金馬澎三離島自設機場篩檢站強制篩檢，蘇貞昌籲應有一致性，不能「國中有國」。（圖／ETtoday直播）

記者陳家祥／台北報導

針對離島地方政府希望設立機場篩檢站強制民眾篩檢，行政院長蘇貞昌1日撂重話，國家是一體的，基於全國防疫政策的一致性，不能產生混亂雜沓、「國中有國」的亂象，也徒增乘客困擾。蘇強調，政府會從本島的航空站就做好防護。

連江縣在5月31日、澎湖與金門縣6月1日公告，要對所有的入境旅客進行快篩。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，這是「違反傳染病防治法37條第3項相關法律規定」，在中央流行疫情指揮中心皆依指揮官指示辦理，「會發函撤銷公告」。

另外，為確保、維繫離島的醫療量能，指揮中心副指揮官陳宗彥在上午的記者會上，也同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港等5個航空站設立篩檢站，陳宗彥說，另包括基隆港往連江、台中港往烏坵的船，指揮中心和地方政府衛生局、航站開會討論決定，今天會完成公告程序。

此舉是為了保全離島醫療能量，陳宗彥說，將全面要求旅客搭乘國內航線前往離島前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測（PCR）；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，才能搭機、搭船。

政院發言人羅秉成指出，針對離島地方政府希望設立機場篩檢站強制民眾篩檢一事，蘇院長表示國家是一體的，基於全國防疫政策的一致性，不能產生混亂雜沓、「國中有國」的亂象，也徒增乘客困擾。

蘇貞昌指示，政府會從本島的航空站就做好防護，交通部民航局也已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者的篩檢，同時也讓搭機要到離島的民眾在上飛機前自願進行篩檢，也請指揮中心、交通部民航局、內政部警政署航警局協調醫護及警員配置相關人力。

▼入境金門強制快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

▼金門宣布，6月1日起抵金民眾全面實聯制。（圖／金門縣府提供）

▼6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

▼6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

▼馬祖機場辦理快篩 。（圖／馬報記者曹重偉提供）

▼馬祖場辦理快篩 。（圖／馬報記者曹重偉提供）