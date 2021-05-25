謝防疫英雄！盧秀燕推感恩津貼　最高單日12870元全台第一　　

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情嚴峻，台中市長盧秀燕宣布針對和平區平等國小、朝陽科技大學、西屯區泰安國小等三處前進指揮所快篩站醫、護、檢及行政人員，發放感恩津貼，金額全國最高，以醫生為例，在前進指揮所做滿8個小時，含中央和台中可領到補助津貼金額約為1萬2870元。

▲市府宣布針對平等、朝陽科大及泰安等三專案之醫護檢，發放感恩津貼。（圖／資料照片）



衛生局長曾梓展表示，平等、朝陽、泰安等三個專案前進指揮所，前後共快篩了2358人，中央補助支援地方政府設置社區採檢站醫療機構，支付標準為每案相關行政費用，包括掛號、診察、採檢、通報等費用補助1000元、支援採檢醫師每班3435元、護理師及醫檢師每班2400元，每班以4小時計算，另外，每站每日其他人員例如行政、清潔等，每人每日1500元。

曾梓展表示，以醫師為例，台中市加碼每班3000元，每班以4小時計，加上中央補助後金額為6435元，1天做滿8小時最高可領取1萬2870元；護理師、醫檢師每班則加碼2000元，加上中央補助後金額每班為4400元，1天最高可領取8800元；行政人員加上中央補助後金額則為每人每日3500元。

▲台中市政府針對醫護檢推出感恩津貼。（圖／台中市政府提供）



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