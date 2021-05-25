台中泰安附幼風暴擴大！女廚工1家4口確診　師生和2媽媽4人染疫

記者游瓊華／台中報導

疫情持續升溫，台中市政府宣佈今天本土確診個案為10+1例，其中西屯區泰安國小附設幼兒園染疫風暴擴大，昨日一名女性廚工以及她的先生、女兒染疫，今天公布案例中，女廚工的兒子也染疫，意即一家4口全都確診，另外今天公布個案中，包括泰安附幼1位老師、國小部一名11歲女學童，以及幼兒園一名學童母親也確診，而泰安附幼還有2位老師、一名老師的父親也確診但未列案號，累計泰安附幼傳播鏈已經達10人；另外，美樂地群聚感染中，一名男性廚工也染疫，總計其傳播鏈已有17人確診。

▲台中本土11例！泰安附幼風暴擴大女廚工1家4口確診、美樂地群聚17人染疫。（圖／市府提供）

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台中市衛生局長曾梓展表示，案5300例為大雅區41歲女性，為泰安幼兒園幼教老師，是案4735附幼廚工的同事，近日無出國史，5月17日至西屯路101書局，5月19日起學校停課，5月20日開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、倦怠情形，曾至診所就醫，5月23日被列為案4735接觸者並進行採檢，檢驗陽性確診。

案5444例為就讀泰安國小五年級11歲女童，為案4735服務學校學生，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月19日學校停課，案母也是附幼老師，在5月22日咳嗽、5月23日喉嚨痛，5月24日因泰安國小學校通知學生及家長至學校快篩，快篩結果陽性，進一步執行PCR採檢陽性確診。

案5447例為39歲家庭主婦，小孩子就讀泰安幼兒園，5月19日停課前接送小孩時會跟老師(案5300)聊天。個案5月23日曾至大雅國中斜對面菜市場(戴口罩)及西屯路黃昏市場購物(戴口罩)。5月23日出現腰酸背痛症狀，5月24日到泰安國小快篩陽性，進一步進行PCR檢測，5月24日檢驗陽性確診。

此外，美樂地KTV群聚案則再增一人，為美樂地KTV廚工、案5301例家，住太平區25歲男性，近期無旅遊史，5月13日當日有上班，5月19日美樂地KTV暫停營業後至5月22日間，均在家中未外出，5月22日經安排至醫院採檢，當日半夜起自覺反覆發燒，5月23日檢驗陽性確診。初步匡列接觸者21人為居家隔離，包括同住家人7人、5月13日美樂地KTV當班工作人員14人。