防堵疫情擴散至離島！金門縣府設立「全台首個」機場清消門

記者林名揚／金門報導

本土疫情持續延燒，指揮中心25日宣布，新增281例本土案例，就連本島僅剩的淨土台東也出現2例，而為了防止疫情擴散至離島，金門縣政府在尚義機場設置「智慧安全防疫門」(清消門)，可自動對到站旅客量測額溫，同時行全面性消殺病菌，這也成為了全國第一個機場設置清消門。

▲金門縣府在尚義機場設立清消門。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府主動在機場設置清消門，縣長楊鎮浯也特別感謝金門航空站配合選址，提供旅客多一層的保障、鄉親更多一層的安心。楊鎮浯強調，台灣各縣市均有確診案例，只剩金馬澎三離島維持零確診，再加上疫情每天一直變化，因此在防疫過程中，縣府的態度很簡單，只要對鄉親有幫助，就是義無反顧，「做就對了」，不但要做而且不能等。

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楊鎮浯表示，在機場設置快篩站被撤銷，他接到很多鄉親好朋友建議，認為無論從地方制度法精神或傳染病防治法，甚至憲法的保障，均有商討的空間，可積極尋求法律程序救濟，但現在防疫工作是第一要務，但對縣府而言，把握時間檢視縣府還能為防疫做什麼，才是當務之急，所以目前還沒有採取法律救濟程序。

此外，金門縣府24日下午已再度行文中央疫情指揮中心申請設快篩站，25日上午的全國防疫會議中也提議，目前還是希望設在機場，但還要等中央疫情指揮中心回應。目前縣府已與金門縣醫師公會對接，獲得醫護人力的支援，防疫旅管、集中檢疫所也有完整配套。

另外，楊鎮浯也感謝金門在第一線防疫人員的辛勞，無論中央或地防不分彼此，一起抗疫防疫，隨著疫情變化，工作量持續增加，大家義無反顧。

縣府觀光處表示，自國內疫情爆發以來，縣府陸續限制來金門旅遊人流量、建議中央鼓勵旅行社延期出團、暫停公務赴台與呼籲鄉親返金做好14日健康監測等措施，並要求航空公司大幅減少每日台金航班至5月24日的8班次，有效減少人員跨縣市移動，24日單日到站人數已減少至235人次，離站也僅154人次，均已減少9成以上人次，目前多為鄉親之基本需求。