啟動遠距醫療助民眾抗疫　安泰醫院院長級醫療陣容率先上場

▲安泰醫院啟動遠距離看診，由榮譽院長蘇清泉打頭陣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠疫情嚴峻，年長者感染死亡率高，安泰醫療社團法人安泰醫院25日主動推出視訊遠距醫療服務，照顧不方便到醫院就醫的民眾，並由蘇清泉榮譽院長及蔡宗昌總院長率先開診，保障偏鄉及弱勢族群就醫權益，並協助他們抗疫。

▲蘇清泉遠距離看診。

蘇清泉榮譽院長表示，疫情趨於嚴峻時，就接獲很多長期慢性病及偏鄉的病患來詢問相關事項，安泰醫院基於救人第一原則，立即著手準備，並以最快的速度啟動遠距醫療服務，並開放病患線上預約。

他說，目前疫情嚴峻，病情穩定的慢性病人只要線上預約或來電預約就能安心在家裡看診，醫院也設置了免進醫院領藥窗口及醫指付線上支付，讓病患及其家人不需要進診間，就能完成看診及領藥的流程，降低感染的風險。

蘇清泉也期待民眾能多多利用這個便民暖心的醫療服務，而年輕人也能多幫忙家裡的長輩預約線上看診，不要因為疫情而耽誤了健康。

蘇清泉表示，這項遠距離看診，基本就是患者會使用手機，及頻寬夠大，醫師才能上傳影像或照片，方便為患者解釋病情；另慢性病患在第2次服完處方藥方，也要再回診進行抽血等檢驗，了解服藥後狀況，做為診療判斷 。

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