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女員工居家隔離14天期滿二採陽　宜蘭遊藝場群聚感染再增1人

▲▼宜蘭遊藝場女員工案4989號，居隔期滿第2次採檢陽性。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭遊藝場女員工案4989號，居隔期滿第2次採檢陽性。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭疫情原爆點羅東銀河遊藝場案，竟有遊藝場女員工居隔14天期滿後，第2次採檢才呈陽性，而宜蘭遊藝場案由19人染疫變為20人。

宜蘭遊藝場案24日前共有19人染疫，但25日新增1例，宜蘭衛生局表示，案4989號，為30多歲女性，是羅東銀河遊藝場員工，5月10日已被匡列為居家隔離對象，當時採檢為陰性，目前14天居家隔離期滿，第2次採檢是陽性，於25日確診，CT值25。

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▲▼宜蘭遊藝場女員工案4989號，居隔期滿第2次採檢陽性。（圖／宜縣府提供，下同）

另外，非遊藝場案、金樽餐廳案，25日則是有3人，其中，案4990為30多歲女性，為宜蘭人，平常在台北工作，近日台北疫情升溫，工作地點暫時休業而回到宜蘭，目前所知，原工作場地樓下有確診個案，案4990也於5月22日出現症狀，至社區採檢站採檢，於25日確診，CT值18。

案5340是30多歲男性，宜蘭人，每天自行開車往返宜蘭與新北市上班，因曾接觸一位同事確診，案5340於5月21日出現症狀，因此至醫院做採檢，結果為陽性，25日確診，CT值25。

案5341是80多歲女性，5月22日發燒至醫院採檢，結果為陽性，於25日確診。因她的年紀較大，主要由兒子及媳婦照顧，感染源仍在持續追蹤中，CT值25。

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